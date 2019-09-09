Red Bull Air Race şampiyonu Matt Hall İSTANBUL - Akrobatik uçuşların gerçekleştirildiği Red Bull Air Race'te şampiyonluğu Avustralyalı pilot Matt Hall elde etti. Hız ve dengeyi birleştirerek akrobatik hareketler yapan pilotların mücadele ettiği Red Bull Air Race'te sezonun son yarışı