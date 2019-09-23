ANKARA - Paralimpik milli sporcular, geçen hafta katıldıkları uluslararası organizasyonlarda 5'i altın 21 madalya kazandı.

İsveç'in Helsinborg kentinde düzenlenen ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na puan veren Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'ndan milli sporcular, 4'ü altın 11 madalyayla döndü.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, Helsingborg kentindeki şampiyonada, erkekler klas 4 kategorisinde iki Türk sporcu finalde karşılaştı. Abdullah Öztürk, finalde Nesim Turan'ı 3-2'lik skorla geçerek Türkiye'ye altın madalya getiren isim oldu.

Şampiyonada bireyselde Nesim Turan, Merve Cansu Demir ve Kübra Korkut gümüş, Ali Öztürk, Ümran Ertiş ve Neslihan Kavas ise bronz madalya elde etti.

Takımlar müsabakasında ise erkekler finalinde Ali Öztürk, Hamza Çalışkan ve Ahmet Nihat Yıldırım'dan oluşan klas 5 takımı Fransa'yı 2-0, Abdullah Öztürk, Nesim Turan, Süleyman Vural'dan oluşan klas 4 takımı da Polonya'yı 2-0 mağlup ederek altın madalya kazandı.

Kadınlar finalinde Ümran Ertiş, Merve Cansu Demir ve Neslihan Kavas'dan oluşan klas 9-10 takımı Polonya'yı 2-0'lık skorla geçerek altın madalyaya uzandı.

Hatice Duman, Nergiz Altıntaş ve Sinem Çağlayan'dan oluşan klas 3 takımı da Hırvatistan'a 2-0 yenildi ve gümüş madalyada kaldı.

Tekerlekli sandalye tenis

Milli sporcu Büşra Ün, Avusturya'da gerçekleştirilen Madainitennis Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda şampiyonluğa ulaştı.

Paralimpik sporcu Büşra, Ukrayna'dan Olena Shyngaryova'yı, Çekya'dan Ladislava Porizkova'yı ve Avusturya'dan Vanessa Jenewein'ı 2-0'lık skorlarla mağlup ederek turnuvayı teklerde birinci sırada tamamladı.

Yüzmede tarihi başarı

Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye, kadınlarda iki madalya kazandı.

Finallerde 50 metre sırtüstünde yüzen Sümeyye Boyacı, 44.74'lük derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu. Sümeyye bu derecesiyle, Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu olma başarısı gösterdi.

Kadınlar 50 metre kelebekte final yüzen Sevilay Öztürk ise 47.35 saniyelik derecesiyle bronz madalya elde etti.

Özel sporcular ilke imza attı

Down sendromlu özel sporcular, ITTF-PTT Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nı 2 gümüş madalyayla tamamladı.

İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen şampiyonada, Ebru Acer, kadınlar bireyselde gümüş madalya kazandı. Ebru Acer ve Sümeyra Türk'ten oluşan kadın takımı ise finalde Rusya'ya yenilerek gümüş madalyada kaldı.

Ebru Acer ve Sümeyra Türk, organizasyon tarihinde gümüş madalya kazanan ilk Türk kadın sporcular oldu.

Para badminton

Türk sporcular, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Para Badminton Uluslararası Turnuvası'nı, 2'si gümüş ve 3'ü bronz 5 madalyayla tamamladı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyan Para Badminton Uluslararası Turnuvası'nda Türkiye, 6 sporcuyla madalya mücadelesi verdi.

Tek kadınlarda yarışan Emine Seçkin WH2 kategorisinde, Halime Yıldız ise SL3 kategorisinde gümüş madalya elde etti.

Emine Seçkin, ayrıca WH1-WH2 kategorisi çift kadınlarda Belçikalı partneri Man-Kei To ile bronz madalya kazandı.

Çift erkekler SU5 kategorisinde ise İlker Tuzcu, Fransız Meril Loquette ile bronz madalyanın sahibi oldu.

WH1-WH2 kategorisi karışık çiftlerde mücadele eden Avni Kertmen-Narin Uluç ikilisi de bronz madalyayla organizasyonu bitirdi.

"Sesi Görenler" bronz madalya maçına çıkacak

IBSA Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, bronz madalya maçına çıkacak.

İtalya'nın başkenti Roma'da devam eden şampiyonada Türkiye, yarı finalde Fransa'ya 3-1 yenildi.

TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği "Sesi Görenler", yarın TSİ 12.30'da üçüncülük maçında İngiltere ile karşılaşacak.

Muhabir: Hüseyin Doğru



