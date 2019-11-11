



İSTANBUL - TFF 1. Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Hatayspor ile 0-0 berabere kalan Cesar Grup Ümraniyespor'da teknik direktör Ahmet Taşyürek, 3 puan alamadıkları için üzgün olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Taşyürek, oyuna sonradan giren oyuncularından katkı alamadığını vurguladı.

Ahmet Taşyürek, karşılaşmada iki takımın da iyi oynamadığını belirterek, "Kırılma anlarında son vuruşları yapamadığımız için skoru değiştiremedik. Geçiş hücumlarını yapamadık. Oyuna giren arkadaşlarımızdan da katkı alamadık. Sonradan oyuna dahil olan Nouri de sakatlıktan dolayı oyun dışında kaldı. Son bölümü 10 kişi oynadık." ifadelerini kullandı.

Ligde her takımın play-off hesabı yaptığını aktaran Taşyürek, "İç sahada oynadığımız Boluspor maçıyla birlikte en kötü karşılaşmamızdı. Bu sene ligde enteresan sonuçlar oluyor. Liderle 12. sıradaki takım arasında neredeyse puan farkı yok. Galip gelemediğimiz için üzgünüz." diye konuştu.





- Bayram Toysal: "Lider geldik, lider dönüyoruz"





Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal, deplasmanda alınan 1 puanı kazanç olarak gördüğünü ifade etti.

Toysal, ilerleyen haftalarda daha iyi işler yapacaklarını belirterek, "İki dengeli takımın mücadelesi vardı. Seyir keyfi iyiydi. Bu maçlar zor olur. Alınan 1 puanı kazanç olarak görüyorum. Lider geldik, lider dönüyoruz. Yerimizi koruduk. Önümüzde milli maçlar arası var. Oyuncularımızın kendilerini psikolojik olarak yenileme fırsatı var. Devre arasına kadar bulunduğumuz konumu koruyup hedefe emin adımlarla gitmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.