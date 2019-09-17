



ANTALYA - Süper Lig'de lider durumda bulunan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, "Ligde bulunduğumuz konumu kaybetmek istemiyoruz." dedi.

Ligin 4. haftasında 3-1 galip geldikleri Fenerbahçe maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bulut, ligin ikincisine karşı oynadıklarının bilincinde olarak, sahaya kazanmak ya da en kötü bir puan almak için çıktıklarını söyledi.

"Ligde bulunduğumuz konumu kaybetmek istemiyoruz." ifadesini kullanan Bulut, şunları kaydetti:

"Maça iyi başladık ancak ilk yarıda bir gol yedik. İlk yarının sonuna doğru attığımız gol bizi canlandırdı. İkinci yarıda baskılı oynama isteğimiz vardı. Rakibe önde basmaya başladık ve nitekim de ikinci golü bulduk. Ondan sonra üçüncü golü de atınca oyunun yüzde 90'ı elimizdeydi. İkinci yarıda maç boyunca baskılı oynamaya çalıştık. Oyuncularımı tebrik ediyorum, yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.

Efecan Karaca'nın sakatlığıyla ilgili soru üzerine Bulut, oyuncusunun zaten bir sakatlığı olduğunu, oyuna da iğneyle çıktığını belirtti.

Erol Bulut, yedek kulübesinden gelen oyuncularının iyi katkı verdiğini aktararak, bunun da kendileri için bir avantaj olduğunu kaydetti.