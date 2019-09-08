Kadınlar tenisinin yükselen yıldızı Andreescu

Bianca Andreescu, bir yıl önce elemelerin ilk turunu geçemediği ABD Açık Turnuvası'nı kazanarak grand slam şampiyonluğuna ulaşan ilk Kanadalı tenisçi oldu.

Kadınlar tenisinin yükselen yıldızı Andreescu
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Son bir yılda gösterdiği gelişimle dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki Kanadalı tenisçi Bianca Andreescu, ABD Açık Grand Slam Turnuvası'ndaki şampiyonluğuyla birçok ilke imza attı.

Kanada'ya 1990'larda göç eden Rumen bir ailenin çocuğu olan Bianca Andreescu, bu yıl sergilediği performansla kadınlar tenisine yeni bir heyecan getirdi. 2019 öncesi WTA düzeyinde şampiyonluğu bulunmayan Andreescu, bu sezon oynadığı 4 finalin 3'ünden galibiyetle ayrıldı.

19 yaşındaki Andreescu, bir yıl önce elemelerin ilk turunu geçemediği ABD Açık'ı kazanarak, Indian Wells ve Rogers Kupası şampiyonluklarının tesadüf olmadığını gösterdi.

ABD Açık'ta 6 şampiyonluğu bulunan Serena Williams'ı seyircisi önünde 2-0 (6-3, 7-5) yenen Andreescu, grand slam şampiyonluğuna ulaşan ilk Kanadalı tenisçi olarak tarihteki yerini aldı.

İlk kez ana tabloda mücadele ettiği ABD Açık'ta mutlu sona ulaşan Andreescu, bunu başaran ilk isim olarak kayıtlara geçti. 1978'de Pam Shriver ve 1997'de de Venus Williams, ilk kez katıldıkları ABD Açık'ta finale yükselmiş ama şampiyon olamamışlardı.

Daha önce grand slam turnuvalarında 3 defa ana tabloya kalan ve 2'nci turdan ötesini göremeyen 19 yaşındaki raket, 4'üncü denemesinde şampiyonluğu elde etti.

Andreescu, 4'üncü ana tablo deneyiminden kupayla ayrılarak, "grand slam şampiyonluğuna en kısa sürede ulaşan kadın tenisçi" rekorunu, 1990 Fransa Açık'ta bunu başaran Monica Seles ile paylaştı.

Kanadalı sporcu ayrıca, 2006 ABD Açık'ta bunu başaran Maria Sharapova'dan bu yana grand slam turnuvası kazanan ilk 20 yaş altı kadın tenisçi oldu.

208'incilikten 5'inciliğe

Serena Williams'ın ilk grand slam sevincini yaşadığı 1999 ABD Açık finalinden 9 ay sonra doğan Andreescu, son bir yıl içinde kadınlar dünya sıralamasında gösterdiği yükselişle de dikkatleri üzerine çekti.

2019 öncesi WTA seviyesi maçlarda 3 galibiyet, 4 yenilgisi bulunan Andreescu'nun, bu yıla 34 galibiyet, 4 mağlubiyetle devam ediyor.

Geçen yıl ABD Açık'a dünya 208'incisi olarak gelen ve 2018'i klasmanın 178. sırasında tamamlayan Kanadalı tenisçi, bu şampiyonlukla 5. basamağa çıktı.

Andreescu böylece 2014'te 5'inci sıraya kadar tırmanan Eugenie Bouchard ile "dünya sıralamasında en yüksek noktaya ulaşan Kanadalı kadın tenisçi" unvanını paylaştı.

Serena, anne olduğundan beri şampiyonluğa hasret

Elde ettiği 23 şampiyonlukla, "açık dönemde en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçi" unvanının sahibi ve eski dünya 1 numarası Serena Williams, anne olduktan sonra turnuva kazanamadı.

1 Eylül 2017'de Alexis Olympia isimli bir kız çocuğu dünyaya getiren 37 yaşındaki Serena Williams, kortlara döndüğünden beri çıktığı 5'inci finali de kaybetti.

Bu süreçte 4 kez grand slam finali oynayan ABD'li raket, çok istediği 24'üncü şampiyonluğu kazanıp Margaret Court'a ait "tarihin en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçisi" unvanına ortak olamadı.

Muhabir: Hüseyin Burak Demirer


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