Kadın voleybolcular Türkiye'nin gururu oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 16 yıl sonra final oynama başarısı gösterdi.

Kadın voleybolcular Türkiye'nin gururu oldu
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Avrupa Şampiyonası'nda 16 yıl sonra final oynama başarısı gösteren A Milli Kadın Voleybol Takımı, performansıyla beğeni topladı.

Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası, CEV tarafından 31. kez düzenlendi. Şampiyonanın grup ve son 16 turu maçlarını Türkiye, Macaristan, Slovakya ve Polonya ortaklaşa organize etti.

Organizasyonun çeyrek finalini Polonya ile düzenleyen Türkiye (Ankara), yarı final, üçüncülük ve final müsabakalarına tek başına ev sahipliği yaptı.

Giovanni Guidetti yönetimindeki milli takım, A Grubu'nda oynadığı 5 maçın sadece birini kaybetti.

Yunanistan'ı 3-0, Finlandiya'yı 3-2, Bulgaristan'ı 3-1, Fransa'yı 3-0 yenen Türkiye, grupta tek yenilgisini son şampiyon Sırbistan kaşısında 3-1'lik skorla aldı. Milliler, A Grubu'nu 11 puanla 2. sırada bitirdi.

Son 16 turunda C Grubu üçüncüsü Hırvatistan ile karşılaşan ay-yıldızlı ekip, büyük heyecana sahne olan maçı 3-2 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Milliler, set kaybetmeyen Hollanda'yı 3-0'la geçti

Milliler, grup aşaması ve son 16 turunda set dahi kaybetmeyen 2015 ve 2017'nin finalisti Hollanda ile çeyrek finalde karşı karşıya geldi.

Taraftar desteğinin de etkisiyle Hollanda'yı 3-0 mağlup eden Türkiye, son 4'e kaldı. Ay-yıldızlılar, maç öncesi favori gösterilen Hollanda'yı rahat geçti.

Kaptanlığını Eda Erdem Dündar'ın yaptığı A Milli Takım, böylece son 5 organizasyonun 4'ünde yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Turnuvanın gediklisi Polonya'ya da şans tanımadı

Türkiye, yarı finalde ise 1949 yılından bu yana düzenlenen şampiyonaya 30 kezle en çok katılma başarısı gösteren Polonya'yı Ankara Spor Salonu'nda konuk etti.

En başarılı takım sıralamasında 2 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalyayla Rusya ve Almanya'nın ardından üçüncü sırada yer alan rakibini 3-1'le geçen milli takım, tarihinde ikinci kez finale yükseldi.

Milli takım Avrupa ikincisi oldu

Şampiyonada 16 yıl sonra finale kalan Türkiye, son şampiyon Sırbistan ile bu kez altın madalya maçında karşılaştı. Ay-yıldızlılar, finalde son şampiyon Sırbistan'a zor anlar yaşattı.

Güçlü rakibi karşısında 2-1 geri düşen milliler, maçı tie-break setine götürmeyi başardı. Final setinde 7-4 öne geçen ancak tecrübesizliğinin kurbanı olan ay-yıldızlılar, seti 15-13, maçı da 3-2 kaybetti.

Şampiyonadaki performansıyla herkesin takdirini toplayan Türkiye, tarihinde ikinci kez gümüş madalya aldı.

Türkiye, bu yıl 31'incisi düzenlenen organizasyondaki madalya sayısını 4'e (2 gümüş, 2 bronz) çıkardı.

2003'te ev sahipliği yaptığı organizasyonda finalde Polonya'ya 3-0 yenilen milliler, 2011 ve 2017 yıllarında da Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazanmıştı.

Sırbistan ise üst üste ikinci, toplamda üçüncü kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Sırbistan, Avrupa şampiyonalarındaki yenilmezlik serisini de 16 maça çıkardı.

Kupayı kazanan Sırbistan, organizasyonda 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 6 madalyaya ulaştı.

Başkent seyircisinden müthiş destek

Maçlarını Ankara Spor Salonu'nda oynanan A Milli Takım'ı yalnız bırakmayan başkentli voleybolseverler, oluşturdukları atmosferle başarıda önemli rol oynadı.

Taraftarlar salonu ilk maçtan itibaren doldururken, milli takım maçlarına 12 bin seyircinin desteğiyle çıktı.

Oluşturdukları müthiş atmosferle ay-yıldızlı ekip için itici güç olan taraftarlar, rakiplere ise zor anlar yaşattı.

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