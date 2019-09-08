İstanbul'da milli maç hasreti bitti

A Milli Futbol Takımı, Andorra ile oynadığı maçta yaklaşık 5 yıl sonra İstanbul'da resmi maça çıktı.

İstanbul'da milli maç hasreti bitti
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Isparta Düğün Salonları

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Andorra ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı yaklaşık 5 yıl sonra İstanbul'da bir resmi maça çıktı.

Ay-yıldızlı ekip, İstanbul'daki son resmi maçını 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 16 Kasım 2014'te Kazakistan ile Türk Telekom Stadı'nda oynamıştı. Kazakistan'ı 3-1 yenen Türkiye'nin gollerini Burak Yılmaz (2) ve Serdar Aziz kaydetmişti. Bu mücadele öncesinde Volkan Demirel, taraftarlarla yaşadığı gerginlik sonrasında stadı terk etmişti.

Milliler, İstanbul'daki son maçında ise 28 Mayıs 2018'de İran'ı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk etmişti. Türkiye, özel maçı Cenk Tosun'un golleriyle 2-1 kazanmıştı.

Vodafone Park'ta ilk milli maç

A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş'ın maçlarına ev sahipliği yapan Vodafone Park'ta ilk kez sahaya çıktı.

Andorra karşısında ilk kez bir milli maça ev sahipliği yapan Vodafone Park, 11 Nisan 2016'da Beşiktaş'ın Bursaspor ile oynadığı maçla kapılarını futbolseverlere açmıştı.

Vodafone Park'ta tribünler tamamen dolarken, milli takım büyük bir coşku ile desteklendi. Taraftarlara dağıtılan Türk bayraklarıyla renkli görüntüler oluşturdu. Statta çalan Mehter Marşı taraftarların coşkusunu daha da arttırdı. Taraftarlar, mücadele öncesinde "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" tezahüratlarında da bulundu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası yarı finalde Polonya'yı 3-1 yenerek finale yükselmesi statta anons edildi. Anons sırasında taraftarlar alkışlarla milli takımın başarısını kutladı.

Şenol Güneş'ten 6 değişiklik

A Milli Futbol Takımı'da teknik direktör Şenol Güneş kadrosunda 6 değişiklik yaptı.

Milli takımın grupta son oynadığı İzlanda mücadelesine ilk 11'de başlayan Hasan Ali Kaldırım, Burak Yılmaz sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Güneş, Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan ve Kenan Karaman'ı ise yedekler arasında tuttu.

Şenol Güneş, bu futbolcuların yerine Andorra maçında ilk 11'de Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Emre Belözoğlu, Yusuf Yazıcı, Güven Yalçın ve Cenk Tosun'u tercih etti.

Karşılaşmada kaleyi Mert Günok'a emanet eden Güneş, savunmayı Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral ve Umut Meraş'tan oluşturdu. Savunmanın önünde Emre Belözoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin forma giydiği milli takımda, sağ kanatta Yusuf Yazıcı, solda Güven Yalçın ve ortada da Hakan Çalhanoğlu görev yaptı. Ay-yıldızlı takımın forvetinde ise Cenk Tosun sahaya çıktı.

Emre Belözoğlu doğum gününde dalya dedi

Milli takımın, Andorra ile oynadığı mücadelede ilk 11'de sahaya çıkan Emre Belözoğlu, A Milli Takım ile doğum gününde 100. maçına çıktı.

Bugün 39 yaşına giren Emre, 100 maça çıkan ve ay-yıldızlı formayı en fazla giyen oyuncular sıralamasında 4. sırada yer alan Arda Turan'ı da yakalamış oldu.

Deneyimli futbolcu, geride kalan 19 sezonda 99 kez giydiği ay-yıldızlı forma ile 9 kez gol sevinci yaşadı.

Emre, A Milli Takım formasını ilk olarak 23 Şubat 2000'de, 19 yaşındayken Norveç ile Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan özel maçta giymişti. Emre, Türkiye'nin, 2-0 kaybettiği maçın 72. dakikasında Tugay Kerimoğlu'nun yerine oyuna dahil olmuştu.

Hakan Çalhanoğlu 6 yıl sonra yine Andorra'ya karşı sahada

A Milli Takım'ın formasını 6 Eylül 2013'te ilk kez Andorra'ya karşı giyen Hakan Çalhanoğlu, 6 yıl sonra yine bir Andorra maçında ilk 11'de sahaya çıktı.

Hakan, 6 yıl önce Andorra'ya karşı forma giyen milli takımdan bugün sahada olan tek isim olma özelliğini de taşıdı.

Andorra'da tek eksik

Andorra Milli Takımı'nın, Türkiye mücadelesinde tek eksiği bulunuyor.

Cezalı olan Chus Rubio bu karşılaşmada forma giyemedi.

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