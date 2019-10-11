



İSTANBUL - Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 3'üncü, Kadınlar Süper Lig'de 2'nci hafta maçları yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:





- Erkekler Süper Lig





13 Ekim Pazar:

14.30 Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Recep Şahin Köktürk)

16.00 Beşiktaş Aygaz-Güneysu Spor (Süleyman Seba)

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Göztepe (Celal Atik)

17.00 Spor Toto-MYK Hentbol (THF)





- Kadınlar Süper Lig





Yarın:

15.15 Mardin Büyükşehir Başakspor-Pazarspor (Artuklu)

16.00 Görele Belediyespor-Yalıkavakspor (Görele)

17.00 Kastamonu Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Kastamonu Atatürk)

13 Ekim Pazar:

15.00 Üsküdar Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor (Çamlıca)