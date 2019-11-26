GRAFİKLİ - Süper Lig'de Anadolu takımları zirveyi sevdi

Ligde 12 haftanın 10'unda Anadolu takımları liderlik koltuğunda oturdu - Süper Lig'de gol krallığı yarışında Anadolu takımlarının golcüleri ilk sıralarda yer aldı

GRAFİKLİ - Süper Lig'de Anadolu takımları zirveyi sevdi
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Isparta Düğün Salonları


İSTANBUL - HİLMİ SEVER - Süper Lig'de 12 hafta geride kalırken zirveye Anadolu takımları damga vurdu.

Ligde tamamlanan 12 haftanın 10'unda Anadolu takımları liderlik koltuğunda oturdu

Fenerbahçe yalnızca ilk 2 haftada liderlik koltuğunda otururken, sonraki 8 haftada Aytemiz Alanyaspor zirvede yer aldı.

Süper Lig'de son 2 haftada ise Demir Grup Sivasspor liderliğin yeni sahibi oldu.

Ligde 12 hafta sonunda ilk iki sıranın sahibi de Anadolu takımları. Demir Grup Sivasspor'u, averajla Medipol Başakşehir'in önünde yer alan Trabzonspor 2 puan geriden takip ediyor.


- Sivasspor çıkışıyla zirvenin sahibi


Ligin zirvesinde yer alan Demir Grup Sivasspor, son 6 haftadaki çıkışıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Son 6 karşılaşmasının 5'ini kazanan kırmızı-beyazlılar, bu süreçteki tek yenilgisini Galatasaray deplasmanında yaşadı. Demir Grup Sivasspor, 42 dakika 10 kişi mücadele ettiği maçta Galatasaray'a 3-2 kaybetti.


- Son şampiyon Galatasaray 5. sıradan yukarıya çıkamadı


Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray ise bu sezon ligde 5. sıranın üstünü göremedi.

İlk galibiyetini 3. haftada alabilen sarı-kırmızılı ekip, yalnızca 4. haftada 7 puanla 5. sırada yer alabildi. Galatasaray, 12 hafta sonunda ise 19 puanla 8. sırada kendine yer buldu.


- Süper Lig'in en golcü ve en iyi averaja sahip takımı da Anadolu'dan


Ligde en fazla gol atan takım da bu sezon Anadolu'dan. BtcTurk Yeni Malatyaspor 12 haftada fileleri 25 kez havalandırdı ve 12 hafta sonunda en golcü takım unvanını elde etti.

Maç başına 2,1 gol ortalamasını yakalayan Malatya ekibi, kalesinde ise 12 gol gördü. BtcTurk Yeni Malatyaspor +12 ile ligin en iyi averajına sahip takımı konumunda da bulunuyor.

Malatya temsilcisinden sonra ligin en golcü takımları da Anadolu'dan. Sivasspor 24, Trabzonspor ise 23 golle bu alanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan sonra sıralanıyor.


- Gol krallığında da zirve Anadolu'dan


Süper Lig'de puan durumunda olduğu gibi gol krallığı yarışında da zirvede Anadolu takımlarının golcüleri yer aldı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Makedon oyuncusu Adis Jahovic ve Aytemiz Alanyaspor'un Senegalli futbolcusu Papiss Cisse attıkları dokuzar kez fileleri havalandırarak, gol krallığı yarışında zirvenin sahipleri oldu.

Bu iki ismi Trabzonspor'un Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth, Medipol Başakşehir'in Fransız futbolcusu Enzo Crivelli ve Fenerbahçe'nin Kosovalı oyuncusu Vedat Muric yedişer golle takip ediyor.


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