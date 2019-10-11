Galatasaraylı Falcao'dan Real Madrid maçı mesajı

Galatasaraylı futbolcu Falcao, "Bu maçlar bizim için çok önemli olacak. Özellikle evimizde oynayacağımız ilk maç. Bizim için maçı kazanmak hayati önem taşıyacak." dedi.

Galatasaraylı Falcao'dan Real Madrid maçı mesajı
spor 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldız futbolcusu Radamel Falcao, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda İspanyol ekibi Real Madrid'le oynayacakları maçların çok önemli olduğunu ve özellikle İstanbul'daki maçı kazanmaları gerektiğini söyledi.

UEFA'ya açıklamalarda bulunan Falcao, transferin son günlerinde takıma katılan oyuncular nedeniyle henüz hazır olmadıklarını anlatarak, "Paris Saint-Germain maçını kazanamadık ama bunun bizi düşürmemesi gerekiyor. Tam tersi olmalı. Bu oyuncu grubunun önümüzdeki maçlarda gerçekten heyecan oluşturacak ve hedeflediğimiz başarılara ulaşacak kalitesi var." ifadesini kullandı.

Real Madrid'in müthiş oyunculardan kurulu bir ekip olduğunu belirten 33 yaşındaki futbolcu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Umarım o maçlara kadar takım olarak birbirimize daha alışmış ve daha güçlü olacağız. Çünkü iyi oynarsak ihtiyacımız ve isteğimiz olan sonuçları alabileceğimizi biliyoruz. Bu maçlar bizim için çok önemli olacak. Özellikle evimizde oynayacağımız ilk maç. Bizim için maçı kazanmak hayati önem taşıyacak. Real Madrid'deki gibi büyük oyunculara karşı oynamak her zaman ayrı bir motivasyondur. Bence her futbolcu için Real Madrid'e ve oyuncularına karşı oynamak heyecan vericidir. Umarım keyif alarak güzel bir oyun oynayacağız ve üç puanı alacağız."

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile 22 Ekim'de İstanbul'da, 6 Kasım'da da Madrid'de karşı karşıya gelecek.

"Galatasaray, Türkiye'de devasa bir kulüp"

Galatasaray'a transfer sürecini de anlatan Falcao, şunları kaydetti:

"Galatasaray, Türkiye'de devasa bir kulüp. Çok tutkulu büyük bir taraftar kitlesi var. Her zaman Türkiye'de şampiyonluk için mücadele ediyor ve Avrupa sahnesinde daha büyük bir ekip olmayı hedefliyor. Buraya gelmek benim için cazip bir meydan okumaydı. Burada iyi bir sezon geçireceğime inanıyorum. Gelme nedenim üzerinde çok düşünmedim çünkü daha en başından beri burada olmak istedim. Fırsat geldi ve buradayım."

"Türkiye'deki futbol atmosferi muhtemelen Avrupa'da gördüğüm en iyi atmosfer, muhteşem"

Türkiye'deki futbol atmosferini Güney Amerika'dakine benzeten Falcao, "Muhtemelen Avrupa'da gördüğüm en iyi atmosfer, muhteşem. Taraftarlar 90 dakika boyunca desteğe devam ediyor, en ihtiyaç duyduğunuz anda sizi ateşliyorlar. Sahamızda oynadığımız maçlardan zevk alıyorum ve taraftarımızı daha da coşturacak şeyler yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray taraftarının kendisine gösterdiği ilgi ve havalimanındaki karşılama töreniyle ilgili de konuşan Falcao, "Çok heyecan vericiydi. Buraya gelmeden önce öyle bir karşılamanın hayalini kurdum ve gözümde canlandırdım. Çünkü taraftarımızın ne coşkulu olduğunun farkındayım. Ne zaman bir Galatasaray taraftarına rastlasam benim transferimi istediğini hissettiriyordu. Buraya gelme kararımda bunun çok etkisi oldu. Gerçekten kalbimi fethettiler. Geldiğim andan itibaren hayalimdeki gibi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

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