Galatasaray, Yeni Malatyaspor deplasmanında

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 5. haftasında yarın BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

Galatasaray, Yeni Malatyaspor deplasmanında
spor 0
Isparta Düğün Salonları

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Yeni Malatya Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda berabere kalan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'deki galibiyet serisini BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında da sürdürmeye çalışacak.

Yukatel Denizlispor'a 2-0 mağlup olan ve Konyaspor ile evinde 1-1 berabere kalarak sezona puan kayıplarıyla başlayan Galatasaray, son 2 maçı kazanmasını bildi. Deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 3-2 mağlup eden sarı-kırmızılılar, geçen hafta ise evinde Kasımpaşa'ya 1-0 üstünlük sağlayarak puanını 7'ye çıkarmıştı.

Belhanda ve Emre Akbaba sakat

Sarı-kırmızılı ekipte Younes Belhanda ile Emre Akbaba'nın sakatlıkları sürüyor.

Geçen sezonki Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Emre Akbaba ile Kasımpaşa karşılaşmasında darbe sonucu çenesinde kırık oluşan Belhanda, yarınki maçta görev alamayacak.

Terim ve iki yardımcısı yine tribünde olacak

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş, cezaları nedeniyle geçen hafta olduğu gibi yine tribünde yer alabilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in 3. haftasındaki Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Fatih Terim'e 4 maç men cezası vermişti. Tahkim Kurulu, daha sonra bu cezayı 3 maça indirmişti.

PFDK, aynı karşılaşmada rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle Ümit Davala'ya da 3 maç men cezası uygulamıştı.

Hasan Şaş da geçen sezonun 33. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan maçtan sonra 8 maç men cezası almıştı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinde Galatasaray'ın başında yardımcı antrenör Levent Şahin yer alacak.

Seri, Emre Mor ve Andone'nin cezası bitti

Sarı-kırmızılı ekipte cezalarını tamamlayan Jean Michael Seri, Florin Andone ile Emre Mor, yarınki karşılaşmada görev verilmesi halinde oynayabilecek.

Ligin 2. haftasındaki Konyaspor karşılaşmasında doğrudan kırmızı kart gören Seri, İstikbal Mobilya Kayserispor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında forma giyememişti.

Emre Mor ise İstikbal Mobilya Kayserispor mücadelesinde çift sarı karttan gördüğü kırmızı kartla Kasımpaşa karşısında cezalı duruma düşmüştü.

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Florin Andone de İngiltere'de forma giydiği Brighton'un Southampton ile oynadığı mücadelede gördüğü kırmızı kart sonrası 3 maç men cezası almıştı. 3 maçlık cezasının 2'sini Galatasaray'a transfer olmadan çeken Andone, bu nedenle Kasımpaşa maçlarında oynayamamıştı. Andone, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde sarı-kırmızılı formayı yarın ilk kez giyecek.

Malatyaspor'a karşı deplasmanda zorlanıyor

Galatasaray, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya gelecek.

Rakibine karşı İstanbul'da 2 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, deplasmandaki 2 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

İki takım ilk kez 2017-2018'de karşı karşıya gelirken, ilk maçı BtcTurk Yeni Malatyaspor, 2-1 kazandı. Ligin ikinci yarısındaki mücadeleden ise Galatasaray 2-0 galip ayrıldı.

Geçen sezonun ilk maçında rakibine bu sefer 2-0 yenilen Galatasaray, ikinci devredeki karşılaşmada ise 3-0 galip geldi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 4 maçta 6 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 4 gol gördü.

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