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Galatasaray Teknik Direktörü Terim: Şampiyonlar Ligi müziğini çok seviyorum

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, "Şampiyonlar Ligi müziğini özlediğimi söyleyebilirim. Çok beğeniyorum o baştaki müziği, çok seviyorum." dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Terim: Şampiyonlar Ligi müziğini çok seviyorum
spor 0
Isparta Düğün Salonları

BRÜKSEL - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Şampiyonlar Ligi müziğini özlediğimi söyleyebilirim. Çok beğeniyorum o baştaki müziği, çok seviyorum." dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maçın oynanacağı Jan Breydelstadion'da basın toplantısı düzenledi.

Tecrübeli teknik adam, Younes Belhanda'nın sakatlığı konusunda, Faslı futbolcunun kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Her oyuncumuz gibi ama 'anahtar' kelimesini kullanabileceğimiz oyunculardan bir tanesi. Hiç beklemediğimiz anda ciddi bir kayıp bizim için. Belki yazılanlar kadar uzun süre ayrı kalmayacağız. Alternatifi de pek yok. Bugün olmak üzere birçok maçı kaybedecek. Belhanda, yarınki maçta önemli bir silahımız olabilirdi ama acil şifalar dilemekten başka yapacak bir şeyimiz yok." ifadelerini kullandı.

Terim, takımının 4 haftalık oyunundan memnun olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine, "4 haftadan Fatih Terim olarak memnun olmam söz konusu değil. Bir defa 5 puan kaybetmişiz. Böyle bakmak lazım. Nasıl kaybettiğimiz, her hafta bir kırmızı kart gördüğümüz çok önemli değil. Demek ki çok da iyi oynamamışız." diye konuştu.

Diğer taraftan, bazı oyuncularını kaybettiklerini ve yeni oyuncuların geldiğini anımsatan Terim, özellikle Afrika Kupası ve Güney Amerika Kupası'na çok sayıda oyuncu gönderdiklerini kaydetti.

"Ben zaman ve sabır isteyen bir antrenör değilim"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şampiyon olmuş bir takımın oyuncuları, hemen bir hafta iki hafta sonra minimum bir aylığına, 40-50 derece sıcaklıktan hem kampa girip hem turnuva oynamak çok kolay bir şey değildi. Bir de bunları aynı sürede başlayıp aynı sürede bitirmediğini düşünecek olursak. Yani, biri bir hafta sonra elendi, biri iki hafta sonra, biri üç hafta sonra, biri finale kadar gitti. Böyle bakınca, bu kadar karmaşık bir grubu bir noktada birleştireceksiniz. Sezonun açılışı da belli. Dolayısıyla, ben zaman ve sabır isteyen bir antrenör değilim. Ama buna rağmen bir süreç alıyor bu."

Fatih Terim, milli takımlara oyuncu vermenin kendileri için gurur vesilesi olduğunu kaydederek, "Ancak, fazla sayıda verdiğiniz zaman, dönüşler biraz hep böyle sıkıntılı oluyor. Son oynadığımız maçta olduğu gibi. Kasımpaşa maçı için söylüyorum. Dolayısıyla bizim bu tip sıkıntılarımız var." şeklinde konuştu.

Her geçen günün takımın lehine işleyeceğini aktaran Terim, "Herkes milli arayı beklerken biz beklemiyoruz. Herkes milli arada yaraları saralım derken biz beklemiyoruz. O milli arada yaraları saralım derken biz milli ara geldi mi... Düşünün 24 saat evvel geldi Muslera. Oturdum konuştum, sağ olsun hiç bir zaman da ben oynamayacağım demedi." yorumunu yaptı.

Terim, sezon açılışından bu yana adale sakatlığı yaşamayan bir takım olmanın kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Oynadıkça daha iyi olacağımıza inanıyorum." dedi.

"Falcao 1'deki idmana sabah 9'da gelip, öğleden sonra 3'te, 4'te gidiyor"

Kolombiyalı golcü oyuncu Radamel Falcao'nun performasını değerlendiren Terim, şunları söyledi:

"Falcao, transfer döneminde 2-3 haftalık bir eksiği doğal olarak oldu. Her ne kadar oyuncu kendim çalışıyorum dese de hiç bir zaman takım antrenmanı gibi olmaz. Böyle bir eksiği var ama önemli bir örnek şu ana kadar. 11'deki idmana sabah 9'da gelip, öğleden sonra 3'te, 4'te gidiyor. İyi de çalışıyor. Daha ister ama açıkçası son maçtaki mücadele ve konsantrasyonu, oyuna olan açlığı bizi çok sevindirdi. Pek de çok eksiği varmış gibi görünmedi. Zaten yoruldum diye de haber yollamış, ondan çıkardılar onu."

Terim, Falcao'nun her geçen gün daha iyi olacağını belirterek, "Hem profesyonellik olarak hem tabi futbolcu olarak diyecek herhangi bir şey yok. Ama karakteriyle de mütevaziliğiyle de kendisini hemen takıma sevdirdi." diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Club Brugge'e kiralık olarak gönderdikleri Mbaye Diagne ile ilgili olarak Terim, "Gerek kendi ligimizde gerek Avrupa liginde, takımlar arası oyuncu geçişlerine hep çok sıcak baktım ben. Hiçbir zaman katı bir tutumum olmadı. Tam tersi kiralık verdiğim oyunculara bile hiçbir zaman bir şart koymadım. Bize karşı da hepsi oynadı." değerlendirmesinde bulundu.

Terim, Diagne'ye sarı-kırmızılılara yaptığı hizmetler için teşekkür ederek, "O da kendi takımının kazanmasını isteyecektir. Bundan daha doğal bir şey yoktur. Bunun için mücadele edecektir. Ona da sonsuz başarılar diliyorum. Buradan kendisine ve ailesine de selam yolluyorum." açıklamasını yaptı.

"Şampiyonlar Ligi müziğini özledim"

Yarın 1 puanın kendisini memnun edip etmeyeceğine ilişkin bir soruyu ise Terim, şöyle yanıtladı:

"Şampiyonlar Ligi, şu an dünyanın en büyük organizasyonlarından bir tanesi. Bu kapıdan girdiğiniz zaman sadece futbol görmüyorsunuz, dev bir organizasyon ve müthiş bir ekonomi görüyorsunuz açıkçası. Galatasaray da kuruluş amacı olan, böyle dev organizasyonlarda bulunmak isteyen büyük bir marka. Dolayısıyla ilk maçımıza da iyi başlamak en büyük amacımız."

Fatih Terim, "Şampiyonlar Ligi müziğini özlediğimi söyleyebilirim. Çok beğeniyorum o baştaki müziği, çok seviyorum. Hakikaten bayılıyorum yani. Beni etkiliyor açıkçası, nerede olduğumu hatırlatıyor bana." ifadelerini kullandı.

Club Brugge'un genç ve tecrübeli futbolcuların iyi harmanlamış bir takım olduğunu aktaran Terim, favorilere saygı duyduğunu ama grupta ilginç işler olabileceğini bildirdi.

Fatih Terim, PSG ve Real Madrid'e atıfta bulunarak, "Tek tesellimiz rakiplerimiz eski formunda değil." diyerek sözlerini noktaladı.

Ryan Donk: Brugge farklı bir kulüp

Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın deplasmanda Belçika'nın Club Brugge takımı ile iyi bir maç oynayacaklarını söyledi.

Sarı-kırmızılı futbolcular Ryan Donk ve Ryan Babel, maçın oynanacağı Jan Breydelstadion'da düzenlenen ve teknik direktör Fatih Terim'in de katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bir dönem Belçika temsilcisinde forma giyen ve eski takımına karşı mücadele edecek Donk, "Galatasaray'da olmaktan mutluyum. Brugge'a da minnettarım. Galatasaray ile buraya gelmekten de mutluyum." ifadelerini kullandı.

Donk, yarınki maça ilişkin beklentisinin sorulması üzerine, "Brugge farklı bir kulüp. Buraya her taraftan da seyirci geliyor. Sanırım iyi bir maç olacak." diye konuştu.

Babel: Herkes Şampiyonlar Ligi maçı için heyecanla bekliyor

Maça iyi hazırlandıklarını aktaran Babel ise, "Yeni futbolcular hep birlikte yeterince çalıştık. Sanırım herkes Şampiyonlar Ligi maçı için heyecanla bekliyor." şeklinde görüş belirtti.

Hedeflerine dair soruya ise Babel, "Evet. Yeni bir takım ve de yeni bir zaman. O yüzden herkes gibi ben de heyecanlı bir şekilde bekliyorum." yanıtı verdi.

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