ANTALYA - SİNAN ÖZMÜŞ - Antalya'da yaşayan bedensel engelli İzzet Türk ve Binali Uğur, başladıkları tekerlekli sandalye tenis sporuyla tüm engellere meydan okuyor.

Ortopedik engelli İzzet Türk (34) ile çırak olarak çalıştığı inşatta 5 metre yükseklikten düşerek engelli hale gelen Binali Uğur'un (32) hayatı, Antalya'da bulunan Aktif Engelliler Spor Kulübü ile değişti.

Kulübe üye olduktan sonra Tekerlekli Sandalye Tenisi Milli Takım Antrenörü Ahmet Otman'ın girişimiyle önce birbirleriyle sonra da tenis sporuyla tanışan ikili, antrenmanlar ve katıldıkları turnuvalarla hayatlarına yeni bir pencere açtı.



İzzet Türk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğuştan gelen engeli nedeniyle el ve ayak parmaklarında sıkıntıları bulunduğunu, yıllar boyunca çeşitli ameliyatlar geçirdiğini söyledi.

Profesyonel spor yapmak istediği için Aktif Engelliler Derneği ile tanıştığını aktaran Türk, "Milli takım tenis hocamız sayesinde tenisle tanıştım. Geçen ay İzmir'de yapılan turnuvada engelli kategorisinde üçüncü oldum. Hedefimiz 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türk bayrağını göndere çekebilmek. İnşallah o seviyelere geliriz. Sporla ilgilenmeye başlamamla hayatıma yeni bir pencere açıldı. Spor, öz güvenimi sağladı. Daha azimli ve hırslı oldum. Daha çalışkan biri olduğumu hissettim." diye konuştu.





- Binali Uğur: "Herkes hayatta aktif olmaya çalışsın"







Sporculardan Binali Uğur da ilk başta engelli olduğunu kabul edemediğini, zor bir süreç yaşadığını dile getirdi.

Uzun süren tedavilerden sonuç alamayınca spora yöneldiğini aktaran anlatan Uğur, şunları kaydetti:

"Tekerlekli sandalye tenis sporuna başladım. Başlayalı yaklaşık 9 oldu. Turnuvalara gittik. Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyoruz. Azimle olimpiyatlara hazırlanmaya çalışacağız. Engelliler eve kapanmasın, sporla ilgilensin. Herkes, hayatta aktif olmaya çalışsın. Anne ve babaları da onlara destek olsun."





- Ahmet Otman: "Uzun bir süreçteyiz"





Tekerlekli Sandalye Tenisi Milli Takım Antrenörü Ahmet Otman da tekerlekli sandalye tenis sporunun Antalya'da yaklaşık 1,5 yıldır yapıldığını, bu sürede katettikleri mesafenin iyi olduğunu söyledi.

Sporcularından İzzet Türk'ün İzmir'de yapılan klasman yarışmasında üçüncülük alarak ilk başarısını kazandığını, Binali Uğur'un da iyi maçlar çıkarttığını belirten Otman, "Tabii ki süreç uzun. Engelli branşları, diğer branşlar gibi hızlı şekilde gitmiyor. En büyük hedefimiz Türk Milli Takımı'na sporcu yetiştirmek." ifadelerini kullandı.