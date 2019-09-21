Down sendromlular için "paralimpik" istek

Dünya Down Sendromlular Spor Federasyonu Başkanı Geoff Smedley: - "Down sendromlular sporda çok başarılılar, inanılmaz şeyler yapıyorlar. Ne kadar başarılı olduklarını Antalya'da gerçekleştirilecek 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda herkes bir k

Down sendromlular için "paralimpik" istek
spor 0
Isparta Düğün Salonları

ANTALYA - OKTAY ÖZDEN - Dünya Down Sendromlular Spor Federasyonu Başkanı Geoff Smedley, down sendromluların sporda inanılmaz başarılara imza attığını, paralimpik oyunlarına katılabilmeleri gerektiğini söyledi.

"Down sendromlu sporcuların olimpiyat oyunları" olarak kabul edilen, Down Sendromlular (Trisome) Dünya Spor Oyunları'nın ikincisi, 31 Mart-7 Nisan 2020'de Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Yaklaşık 100 ülkeden bin 500 sporcunun katılması beklenen organizasyonla ilgili görüşmeler yapmak üzere Antalya'ya gelen Dünya Down Sendromlular Spor Federasyonu Başkanı Geoff Smedley, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkini 2016'da İtalya'da düzenledikleri oyunların ikincisi için Türkiye'yi, Antalya'yı seçtiklerini ifade etti.

Organizasyonun, atletizm, yüzme, cimnastik, masa tenisi, judo, basketbol, futbol, voleybol gibi branşlarda down sendromlu sporcuların mücadelesine sahne olacağını belirten Smedley, "Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları için birçok ülke başvuruda bulundu. Biz, imkanları anlamında en iyisinin Türkiye ve Antalya olduğuna karar verdik." dedi.

Smedley, Antalya'nın ne kadar önemli turizm şehri ve güvenlikli kent olduğunu gözleriyle gördüğünü vurguladı.

Down sendromluların sporu çok sevdiğini, en fazla da yüzmeye ilgi gösterdiğini aktaran Geoff Smedley, "Dünya Down Sendromlular Spor Federasyonu olarak 60 ülkeye ulaşmış durumdayız. Tüm ülkelere ulaşmak istiyoruz. Bizim amacımız da olimpik hareketteki sayıya ulaşmak. Yeni ülkelerin katılımıyla daha da büyümeyi hedefliyoruz." diye konuştu.


- "Başarılarıyla Antalya'da yüzleşin"


Smedley, down sendromlu sporcuların paralimpik oyunlara alınmamasından dertli olduklarını dile getirdi.

Down sendromlu başarılı sporcuların paralimpik oyunlarında ayrıca yarışmasını çok istediklerini anlatan Geoff Smedley, şunları kaydetti:

"Down sendromlu sporcuların paralimpik oyunlarına alınmaması nedeniyle dertliyiz. Down sendromlular paralimpik oyunlarında ayrıca yarışabilmeli. Bu konuyu Uluslararası Paralimpik Komitesi ile görüşüyoruz. Mesela, down sendromlu atletler 100 metre yarışını 2 dakikanın altında tamamlıyorlar. Down sendromlular sporda çok başarılılar, inanılmaz şeyler yapıyorlar. Ne kadar başarılı olduklarını Antalya'da gerçekleştirilecek 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda herkes bir kez daha görecek. Yüzme branşında da özellikle kelebek stilinde çok başarılılar."

Smedley, 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları için değişik ülke vatandaşlarına Antalya'ya gelme çağrısında bulundu.

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