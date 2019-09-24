Derbide gözler kalecilerde olacak

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide kaleciler Fernando Muslera ve Altay Bayındır'ın sergileyeceği performans, takımlarının alacağı sonuca önemli etki edecek.

Derbide gözler kalecilerde olacak
spor 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak derbide gözler iki takımın kalecilerinde olacak.

Türk Telekom Stadı'nda yapılacak karşılaşmada kaleyi korumaları beklenen Galatasaray'ın 33 yaşındaki Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera ile Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki file bekçisi Altay Bayındır'ın sergileyeceği performans, derbinin sonucuna doğrudan etki edecek.

Galatasaray'da 9. sezonunu geçiren Muslera ile Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı Altay Bayındır'ın derbide ortaya koyacağı mücadele, takımları adına büyük önem taşıyacak.

Muslera 5 maçta 6 gol yedi

Fernando Muslera, Galatasaray'ın bu sezon oynadığı 7 resmi maçın tümünde 90'ar dakika sahada kaldı.

Süper Lig'de 5, UEFA Şampiyonlar Ligi ile TFF Süper Kupa'da ise birer maçta forma giyen Uruguaylı file bekçisi, rakiplerinin 6 golüne engel olamadı.

Muslera, sarı-kırmızılı takımın 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadığı bu maçların 3'ünde kalesini gole kapatmayı başardı.

Muslera'nın 22. Fenerbahçe derbisi

Fernando Muslera, Fenerbahçe'ye karşı 22. kez Galatasaray'ın kalesini korumaya hazırlanıyor.

Uruguaylı file bekçisi, daha önce 17'si Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası, 3'ü de TFF Süper Kupa maçı olmak üzere Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 21 karşılaşmada 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Muslera, sarı-lacivertli takımla yapılan maçlarda kalesinde 19 gol gördü.

Fenerbahçe ile oynanan 8 müsabakada kalesini gole kapatan Muslera, 6 maçta ikişer, 7 mücadelede ise birer gol yedi.

Altay Bayındır 5 maçta kalesinde 6 gol gördü

Fenerbahçe'nin bu sezon MKE Ankaragücü'nden transfer ettiği kaleci Altay Bayındır, sarı-lacivertli takımın oynadığı 5 maçın tamamında 90'ar dakika forma giydi.

Süper Lig'de 5 müsabakada sarı-lacivertli formayı giyen Altay, bu maçlarda kalesinde 6 gol gördü.

Altay Bayındır, Fenerbahçe'nin 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadığı bu karşılaşmaların sadece 1'inde rakiplerinin gol bulmasına izin vermedi.

Sarı-lacivertli ekibin genç file bekçisi, ilk kez bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkacak.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
2 bin nüfuslu köyde 2 bin 500 kişiye istihdam sağlanıyor
Mor tarlalar 750 bin turist ağırladı
Isparta'da lezzetli dürüm yenecek tek adres Kazım Usta'nın yeri
Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Rektör Çarıkçı’yı Ziyaret Etti
Kamudan Başlayarak, Yetkisiz Çakar Kullanımına Son Veriliyor
SDÜ’den Prostat Kanseri Tedavisine Umut Olan Çalışma
TED Isparta Koleji Kamp Kuruyor!
Araçtan in, bisiklete bin
Isparta merkezde planlı elektrik kesintisi
Eğirdir Belediye Başkanı Gök. yeniden görevi başında
Binlerce TL cepte kalacak! Büyük indirim bugün başlıyor
Isparta SDÜ Hastanesinde Başhekim değişti
Isparta'da bisiklet akrobasi gösterisi
Çünür Kavşağı trafiğe açıldı
Isparta Ülkü Ocakları Bayrak Değişimi
Isparta'da seyir halindeki otomobil yandı
TED Isparta Koleji projelerini hayata geçiriyor
Isparta Gözde Balık Evi mutfağından muhteşem lezzetler
GÜNCELLEME - Isparta'daki uyuşturucu operasyonu
Isparta'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
Lavanta Kokulu Köy Kuyucak rekor ziyaretçiye ulaştı
BURDUR'UN GÜZELLİKLERİNDEN KARELER....BİN 566 FOTOĞRAF YARIŞTI
Milletvekili Özel'den SDÜ ziyareti
Isparta'da SOKÜM olağan toplantısı düzenlendi
Isparta'da Silajlık Mısır Tarla Günü Düzenlendi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
ısparta çiğ köfteısparta perdeted kolejiIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıısparta mobilyaiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da elektrik akımına kapılan işçi öldüIsparta'da elektrik akımına kapılan işçi öldü20 Eylül 2019
Isparta'nın "fahri trafik polisi" AbbuşIsparta'nın "fahri trafik polisi" Abbuş19 Eylül 2019
Isparta'da Ayhan Usta Çiğköftecisinden şok kampanya!Isparta'da Ayhan Usta Çiğköftecisinden şok kampanya!18 Eylül 2019
Isparta Gözde Balık Evi mutfağından muhteşem lezzetlerIsparta Gözde Balık Evi mutfağından muhteşem lezzetler20 Eylül 2019
Isparta’da minibüs ile tarım aracı çarpıştı: 1 ölüIsparta’da minibüs ile tarım aracı çarpıştı: 1 ölü18 Eylül 2019
Isparta'da lezzetli dürüm yenecek tek adres Kazım Usta'nın yeriIsparta'da lezzetli dürüm yenecek tek adres Kazım Usta'nın yeri23 Eylül 2019
Eğirdir'de bungalov evlerde barınma fırsatıEğirdir'de bungalov evlerde barınma fırsatı18 Eylül 2019
ISPARTA İŞKUR'DAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ DUYURUSUISPARTA İŞKUR'DAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ DUYURUSU19 Eylül 2019
Isparta'da 19 Eylül Gaziler Günü 2019Isparta'da 19 Eylül Gaziler Günü 201919 Eylül 2019
Isparta’da uyuşturucu şebekesine operasyon: 17 gözaltıIsparta’da uyuşturucu şebekesine operasyon: 17 gözaltı17 Eylül 2019
Isparta'da seyir halindeki otomobil yandıIsparta'da seyir halindeki otomobil yandı21 Eylül 2019
LAVANTA KOKULU KÖY SAKİNLİĞE BÜRÜNDÜ LAVANTA KOKULU KÖY SAKİNLİĞE BÜRÜNDÜ19 Eylül 2019
Isparta Orman Bölge Müdürlüğünden Aşure İkramıIsparta Orman Bölge Müdürlüğünden Aşure İkramı19 Eylül 2019
ISPARTA ROYAL RESTAURANT'TAN BEYTİ SARMASIISPARTA ROYAL RESTAURANT'TAN BEYTİ SARMASI18 Eylül 2019
Isparta'da Gözde Balık tezgahları coştuIsparta'da Gözde Balık tezgahları coştu18 Eylül 2019
Isparta'da Trafik KazasıIsparta'da Trafik Kazası20 Eylül 2019
GÜNCELLEME - Isparta'daki uyuşturucu operasyonuGÜNCELLEME - Isparta'daki uyuşturucu operasyonu20 Eylül 2019
Isparta Ulu Cami tuvaletlerinin yıkımı gerçekleştirildi Isparta Ulu Cami tuvaletlerinin yıkımı gerçekleştirildi 17 Eylül 2019
Rektör Çarıkçı’dan yeni öğretim yılı mesajıRektör Çarıkçı’dan yeni öğretim yılı mesajı17 Eylül 2019
Isparta'da Farkındalık için yürüdüler...Isparta'da Farkındalık için yürüdüler...19 Eylül 2019