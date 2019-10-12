ANKARA - Rusya'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda mücadele eden Busenaz Sürmeneli ve 81 kiloda mücadele eden Elif Güneri finale yükseldi.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ulan Ude kentinde devam eden organizasyonda Buse Naz Çakıroğlu'nun ardından Busenaz Sürmeneli ve Elif Güneri de finale çıktı.

69 kilo yarı final müsabakasında ev sahibi Rusya'dan Saadat Dalgatova'yı mağlup eden Busenaz Sürmeneli, adını finale yazdırdı.

Milli sporcular Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu ve Elif Güneri yarın altın madalya mücadelesi verecek.