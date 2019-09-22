Bakan Kasapoğlu 'Beraber Yürüyelim' etkinliğine katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ile eşi Betül Kasapoğlu, sanatçı Haluk Levent, AK Parti Genel Sekreteri Şahin ve diğer yetkililerle Aşkabat Caddesi'nde Anıttepe Spor Tesisleri'ne kadar yürüyüş yaptı.

Bakan Kasapoğlu 'Beraber Yürüyelim' etkinliğine katıldı
spor 0
Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Herkes İçin Spor (HİS) Federasyonunun düzenlediği "Beraber Yürüyelim" etkinliğinde yürüyüş yaptı.

Bahçelievler semtindeki Aşkabat Caddesi'nden (7. cadde) başlayan yürüyüş Anıttepe Tesisleri'nde sona erdi.

Yürüyüşe Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra eşi Betül Kasapoğlu, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, sanatçı Haluk Levent, Bakanlık çalışanları, genç gönüllüler ve diğer yetkililer katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yürürken yaptığı ilk konuşmasında, etkinliği düzenleyen Herkes İçin Spor Federasyonunun yetkililerine teşekkür ederek, "Hareketliliği arttırma hem zihinsel hem de bedensel sağlık açısından önemli. Spor engel tanımaz." dedi.

"Bugün tüm Türkiye yürüyor." diyen Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Sağlık, dostluk, kardeşlik için yürüyor. Spor demek beraber olmak demek, sağlık demek. Hem zihinsel hem de fiziksel anlamda biz de Gençlik Spor Bakanlığı olarak toplumumuzu spor yapan bir toplum yapmak için teşvik ediyoruz. Yürüyerek düşünmek, yürüyerek sohbet etmek mümkün. Çok güzel bir etkinliği tüm dostlarla beraber gerçekleştiriyoruz."

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anıttepe Tesisleri'nde de etkinliğe katılanlara bir konuşma yaptı.

Kendileriyle yürüyen herkese teşekkür eden Kasapoğlu, "Bizimle birlikte yürüyen halkımıza, federasyona ve gençlerimize teşekkür ediyorum. Hedefimiz, sporu günün bir anında yapabileceğimiz bir alışkanlık haline getirmek. Yani spor kültürünü yaymak." ifadelerini kullandı.

Spor yapmak için her imkanın bulunduğunu dile getiren Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Spor bizim yapmamız gereken ve sahip olmamız gereken bir alışkanlık. Bunun için her türlü imkanımız var. Tüm halkımızı tesislerimize davet ediyorum. Ülkemizdeki spor tesislerinin kalitesi ve yeniliği inanın hiçbir ülkede yok. Son 18 yılda gerçekleşen spor devrimi devasa nitelikte. Bizim yarınlarımız, her şeyimiz gençlerimiz. Gençlerimizi sporla iç içe yetiştirmemek için hiçbir bahanemiz yok."

Kadınları işaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuşmasının bir bölümünde de sporda kadının rolünün önemine dikkati çekti.

Kadınlarla ilgili olarak Kasapoğlu, "Kadınlarımız bizim için çok önemli. Spor için, sportif başarı ve sporun tabana yayılması için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Amaçlarının toplumun spora erişimini kolay hale getirmek olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Üzülerek görüyorum ki yürümemek için aracımızı gideceğimiz yere kadar park etme gayretimiz var. Bundan vazgeçmemiz lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, spora önem vermesi, sporcuya değer vermesi.. Bu manada bizler için önemli bir imkan, önemli bir ilham kaynağı. Bunu da en güzel şekilde değerlendiriyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuşmasının ardından tesislerde kurulan stantları gezerek bilgi aldı. Kasapoğlu sonrasında ise tesislerden ayrıldı.

Etkinlikte konuşan Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Yasin Bölükbaşı da projenin 2002 yılından bu yana sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

"Kentlerin nüfusları artık insanları boğuyor, insanları strese sokuyor ve hareketsizliğe itiyor. Biz de bugün Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 16-22 Eylül'de yapılan ve 2002 yılından bu yana devam eden bu projenin Türkiye ayağında 81 ilimizde eş zamanlı bir şekilde beraber yürüyelim dedik. Çünkü artık çocuklarımız, gençlerimiz sokaklarını geri istiyor. Hareket etmek istiyor. Çünkü hareket etmek insanın keşfidir."

Bakanla birlikte yürüyüşe katılan sanatçı Haluk Levent ise çok güzel bir yürüyüş olduğunu belirterek, "Burada bulunmaktan mutlu oldum. Sayın Bakanımızı yakaladım. Bisikletliler, yayalar ve engellilerle ilgili görüşme imkanımız oldu. Yürüyerek anlatıyorum. Güzel bir etkinlik." değerlendirmesinde bulundu.

Zeynep Serra ilgi odağı oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Basın Müşaviri İlhan Demir'in 3 aylık bebeği Zeynep Serra yürüyüş alanında toplananların ilgi odağı oldu.

İlhan Demir ve eşi Hanife Demir ile 3 aylık bebekleri Zeynep Serra, alanda bulunan emniyet görevlileri, sporcular, vatandaşlar ve bakanlık görevlilerinin ilgisini çekti.

Zeynep Serra Demir, kortej içinde yürüyüşe katılan en genç isim oldu.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da bisiklet akrobasi gösterisi
Çünür Kavşağı trafiğe açıldı
Isparta Ülkü Ocakları Bayrak Değişimi
Isparta'da seyir halindeki otomobil yandı
TED Isparta Koleji projelerini hayata geçiriyor
Isparta Gözde Balık Evi mutfağından muhteşem lezzetler
GÜNCELLEME - Isparta'daki uyuşturucu operasyonu
Isparta'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
Lavanta Kokulu Köy Kuyucak rekor ziyaretçiye ulaştı
BURDUR'UN GÜZELLİKLERİNDEN KARELER....BİN 566 FOTOĞRAF YARIŞTI
Milletvekili Özel'den SDÜ ziyareti
Isparta'da SOKÜM olağan toplantısı düzenlendi
Isparta'da Silajlık Mısır Tarla Günü Düzenlendi
Burdur Gölü'ne dikkat çekmek için yamaç paraşütü ile uçtular
Isparta'da FETÖ/PDY Operasyonu!
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen Aşure dağıttı
Aranan şahıslar Isparta'da yakalandı
Bir gülümsemenin hayat değiştirdiği bir dünyadayız
Isparta'da operasyon! tarihi eserler ele geçirildi
KUYUCAK'TA HİJYEN SERTİFİKASI
Isparta'da Trafik Kazası
TED, 32 bin öğrencisi ile ''iklim grevlerine'' destek verdi
TÜRKER AVM'DEN İNDİRİM FIRSATLARI!!!
YENİ ISPARTA EMNİYET MÜDÜRÜ METİN AKAY
Isparta'da ahır yangını
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
ısparta perdeted kolejiIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıısparta mobilyaiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Ispartalı askerimiz şehit düştüIspartalı askerimiz şehit düştü16 Eylül 2019
ISPARTA'DA BU KURUMDA 480 KİŞİ İŞE ALINACAKISPARTA'DA BU KURUMDA 480 KİŞİ İŞE ALINACAK17 Eylül 2019
Isparta'da elektrik akımına kapılan işçi öldüIsparta'da elektrik akımına kapılan işçi öldü20 Eylül 2019
ISPARTA'NIN BOYA MERKEZİ DURAL YAPI MALZEMELERİISPARTA'NIN BOYA MERKEZİ DURAL YAPI MALZEMELERİ16 Eylül 2019
Isparta'daki trafik kazasıIsparta'daki trafik kazası16 Eylül 2019
Isparta'da trafik kazası: 4 yaralıIsparta'da trafik kazası: 4 yaralı15 Eylül 2019
Isparta'nın "fahri trafik polisi" AbbuşIsparta'nın "fahri trafik polisi" Abbuş19 Eylül 2019
Isparta’da minibüs ile tarım aracı çarpıştı: 1 ölüIsparta’da minibüs ile tarım aracı çarpıştı: 1 ölü18 Eylül 2019
GOL KRALI ISPARTA SPOR'DA OYNAYACAKGOL KRALI ISPARTA SPOR'DA OYNAYACAK16 Eylül 2019
Isparta'da Ayhan Usta Çiğköftecisinden şok kampanya!Isparta'da Ayhan Usta Çiğköftecisinden şok kampanya!18 Eylül 2019
YALTSO YENİ HİZMET BİNASININ TEMELİ ATILDIYALTSO YENİ HİZMET BİNASININ TEMELİ ATILDI16 Eylül 2019
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapana tazminat yokTüm çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapana tazminat yok16 Eylül 2019
Isparta'da 19 Eylül Gaziler Günü 2019Isparta'da 19 Eylül Gaziler Günü 201919 Eylül 2019
Eğirdir'de bungalov evlerde barınma fırsatıEğirdir'de bungalov evlerde barınma fırsatı18 Eylül 2019
ISPARTA İŞKUR'DAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ DUYURUSUISPARTA İŞKUR'DAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ DUYURUSU19 Eylül 2019
“Önceliğimiz Isparta’nın esnafıdır, ticaret adamıdır”“Önceliğimiz Isparta’nın esnafıdır, ticaret adamıdır”16 Eylül 2019
Isparta’da uyuşturucu şebekesine operasyon: 17 gözaltıIsparta’da uyuşturucu şebekesine operasyon: 17 gözaltı17 Eylül 2019
Isparta Gözde Balık Evi mutfağından muhteşem lezzetlerIsparta Gözde Balık Evi mutfağından muhteşem lezzetler20 Eylül 2019
LAVANTA KOKULU KÖY SAKİNLİĞE BÜRÜNDÜ LAVANTA KOKULU KÖY SAKİNLİĞE BÜRÜNDÜ19 Eylül 2019
Isparta Orman Bölge Müdürlüğünden Aşure İkramıIsparta Orman Bölge Müdürlüğünden Aşure İkramı19 Eylül 2019