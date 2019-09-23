Bahçeşehir Koleji, transferlerini tanıttı

Bahçeşehir Koleji Kulübü Kurucu Başkanı Hüseyin Yücel: "Başkanımız ve genel menajerimiz güçlü bir kadro kurdu. Bu sene zevkli maçlar izleteceklerine inanıyorum" - Bahçeşehir Koleji Kulübü Başkanı Ömer Yücel: "Centilmenlikten asla ödün vermeyeceğiz"

Bahçeşehir Koleji, transferlerini tanıttı
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Isparta Düğün Salonları


İSTANBUL - Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, yeni transferlerini tanıttı.

Bahçeşehir Üniversitesinin Beşiktaş'taki kampüsünde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, yeni transferler için aynı zamanda imza töreni düzenlendi.

Törene, kulübün kurucu başkanı Hüseyin Yücel, kulüp başkanı Ömer Yücel, kulüp genel sekreteri Alpaslan Aydın, yeni transferler Doğan Şenli, Jajuan Johnson, Mangok Mathiang, Abdülkadir Gülşen, Sean Armand, Trae Gordon, Dwight Hardy, Altan Erol ve Cameron Clark ile takımın diğer oyuncuları katıldı.

Toplantıda konuşma yapan kurucu başkan Hüseyin Yücel, lige yeni bir soluk getirdiklerini belirterek, "Sadece bizim takıma değil bütün takımlara kazasız, belasız, sakatlıksız bir sezon dilerim. Umarım tüm takımlar fair play çerçevesinde bize güzel maçlar izletecekler. Bu sene üçüncü sezonumuza giriyoruz. İlk yıl Süper Lig'e çıktık. İkinci yıl kamuoyundan güzel yorumlar aldık, sevildik, yeni taraftarlar edindik. Üç eski oyuncumuzla yolumuza devam ediyoruz. Başkanımız ve genel menajerimiz güçlü bir kadro kurdu. Bu sene zevkli maçlar izleteceklerine inanıyorum." diye konuştu.

Bu sezon Avrupa'da dörtlü final hedeflediklerini vurgulayan Yücel şunları kaydetti:

"Süper Lig'deki ikinci sezonumuzda Avrupa parkelerinde olacağız. Bu bizim için ayrı bir gurur. Bahçeşehir Koleji, Uğur Eğitim Kurumlarını değil Türkiye'yi temsil etme imkanına sahibiz. Avrupa'da gidebildiğimiz noktaya gideceğiz. Sayın Başkan ve menajer final four oynama sözü verdi. Güzel başarılar elde etme arzumuz var. Çok güçlü bir altyapımız var. Altyapıyı kurduktan sonra A takıma yöneldik. Geçen sene 24 ilde seçmeler yaptık. Sadece kendi okullarımızın mensuplarına değil bütün öğrencilere, ekonomik durumu yerinde olmayanlara kapımızı sonuna kadar açtık. 600'e yakın altyapı oyuncumuz mevcut. Gençlere yatırım yapıp kendi yeteneklerini keşfetmelerine çalışıyoruz. Bu gençlere imkan tanırsak birkaç oyuncumuzu önümüzdeki yıllarda A Milli Takım'a kazandırma şansımız olur."


- Ömer Yücel: "Centilmenlikten asla ödün vermeyeceğiz"


Bahçeşehir Koleji Kulübü Başkanı Ömer Yücel ise Türkiye'de en profesyonelce yönetilen kulüp olduklarını ve centilmenliği ön planda tutacaklarını söyleyerek, "Bahçeşehir Koleji bizim göz bebeğimiz. Kulübümüzün farklı özellikleri var. Bir şehir takımı değil. Bir markanın takımı gibi gözükse de bu takım bir Türkiye takımı. Türkiye'de bulunan tüm spor kulüpleri içinde en profesyonel yönetilen kulüp biziz diye düşünüyorum. Ekip arkadaşlarım kulübü gayet profesyonelce idare ediyorlar. Beşiktaş Kulübü ile kardeş ilişkimiz var. Maçlarımızı bu sene Akatlar'da oynayacağız. Kulübümüz için en önemli değer fair play ve centilmenliktir. Oyuncularımız mücadele ederken centilmenlikten asla ödün vermeyeceğiz. Bu bizim için çok önemli olacak. Önümüzdeki yıllarda basketbol camiasına imza atacağız. Bu sene 600 oyuncu seçtik altyapılara. Bu çocuklar Bahçeşehir çatısı altında antrenman yapıyor. Hedefimiz bu rakamı 3 bine yükseltmek." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantı, yeni transferlerin sözleşme imzalamasıyla sona erdi.

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