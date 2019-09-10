Antalyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları ANTALYA - Antalyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile 14 Eylül Cumartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamada, günü çift antrenmanla ile geçiren kırmızı-beyazlı oyuncuların