



ANTALYA - Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, görevini bıraktı.

Bülent Korkmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalyaspor'daki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Tecrübeli teknik adam, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Başta Antalyaspor camiasına gelmemize vesile olan kıymetli insanlara, sonrasında göreve geldiği ilk günden bugüne kadar tüm desteğiyle arkamızda duran başkanımız Sayın Ali Şafak Öztürk'e, bütün yönetim kuruluna, taraftarımıza, futbolcularımıza ve tüm personelimize sonsuz teşekkürlerimi, saygılarımı sunarım. Bizden taraf bir hakkımız varsa helal olsun. Sizler de hakkınızı helal edin. Her şey için çok teşekkürler."

2018-2019 sezonunda Antalyaspor'un başına geçen Bülent Korkmaz, takımıyla çıktığı 52 resmi maçta 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 22 mağlubiyet yaşadı.



