



ANTALYA - Antalyaspor Kulübü Derneği Olağanüstü Genel Kurulu'nda Ankara Keçiören Bağlum Spor Kulübü Voleybol Şubesi'nin Antalyaspor Kulübü Derneğine devri oy birliğiyle kabul edildi.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri Suphi Türel Kongre Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurul, divan heyetinin oluşturulmasıyla başladı.

Kongrede, Ankara Keçiören Bağlum Spor Kulübü Voleybol Şubesi'nin Antalyaspor Kulübü Derneğine devri için müzakerede bulunuldu. Genel kurul üyelerinin onayına sunulan gündem maddesi oy birliğiyle kabul edilerek, voleybol takımının Kadınlar 1. Ligi'ne yükselmesine olanak tanıyan karar alınmış oldu.

Kongrede ayrıca, Antalyaspor Kulübü Derneği giriş ve üyelik aidatının artırılması konusu görüşüldü.

Bu konuda iki önerge sunuldu. Birinci önerge, tüzük gereği dernek üyeliğine giriş ve yıllık aidatının 2020'den itibaren 3 yıl boyunca her sene yüzde 20 artırılmasını içerdi. İkinci önerge ise geçmiştekiler de dahil olmak üzere, herhangi bir branşta milli takımlarda görev almış, takım veya bireysel olarak en az Türkiye şampiyonluğu kazanmış, 5 yıl sürekli olarak ya da 10 yıl aralıklarla Antalyaspor forması giymiş olan sporcular ve teknik heyette yer alanların üyelik sayısal sınırlamasına dahil edilmeden, giriş ve yıllık aidat ödenmesi aranmaksızın üyeliğe kabul edilmesini içerdi. Her iki önerge ayrı ayrı oylamaya sunuldu ve oy çokluğuyla kabul edildi.