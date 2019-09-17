ANTALYA - Antalyaspor Ritmik Cimnastik Takımı, Bosna Hersek'te düzenlenecek Uluslararası Ritmit Cimnastik Sevela Musija Cup'a katılacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 19-23 Eylül'de Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da gerçekleştirilecek Uluslararası Ritmik Cimnastik Sevela Musija Cup Turnuvası'nda Altalyaspor da mücadele edecek.

Merve Kahraman Sukic ve Serap Tırtır antrenörlüğündeki takımda, Alisa Akhun, Rüzgar Naz Bozkurt, Nihal Yenidünya, Fatma Ceyda Alp, İdil Miray Kılınçay, Lavin Nedret Gül, Nil Demre Pektaş, Mira Pir, Özüm Hacer Bayarlar ve Işık Selen Gönen bulunuyor.



