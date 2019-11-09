ADANA - Adanaspor, TFF 1. Lig'in 11. haftasında, yarın deplasmanda yapacağı Keçiörengücü maçının hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-beyazlılar, Osman Yereşen Tesisleri'nde, teknik direktör Engin İpekoğlu yönetiminde antrenman yaptı.
Antrenmana, sakatlığı süren Emeka Eze, Giorgi Arabidze ve Hakan Barış katılmadı.
Hazırlıklarını tamamlayan Adanaspor, bugün kara yoluyla Ankara'ya gidip konaklayacağı otelde kampa girecek.
Keçiörengücü ile Adanaspor, yarın saat 14.00'te Ankara Aktepe Stadı'nda karşılaşacak.