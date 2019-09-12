İSTANBUL - Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Fransa, Dünya Kupası ve olimpiyatlar gibi iki önemli organizasyonda 13 yıldır yenilmeyen ABD'yi 89-79 yenerek yarı finale yükseldi.

Düşük tempoda oynanan ilk periyot 18-18 beraberlikle tamamlandı. 2. çeyrekte daha etkili bir performans sergileyen Fransa, soyunma odasına 45-39 üstün girdi.

İkinci devreye skorer bir oyunla başlayan Fransa, farkı 10 sayıya (43-53) çıkarsa da, 3. çeyrekte 14 sayıyla oynayan Mitchell ile etkili olan ABD, Fransa'yı bitime 2 dakika 40 saniye kala yakaladı: 60-60. Kalan sürede de etkili olmaya devam eden ABD, 3. çeyreği 66-63 önde bitirdi.

Son çeyrekte ABD 35. dakikada 76-71 öne geçti. Rakibi önünde 11-0'lık seri yakalayan ve 82-76 üstünlük yakalayan Fransa, mücadeleden de 89-79 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

Fransa, yarı finalde Arjantin ile karşılaşacak. Son 2 Dünya Kupası'nın şampiyonu ABD ise Sırbistan ile 5-8'incilik klasman maçına çıkacak.

Dünya Kupası ve olimpiyatlar gibi iki önemli organizasyonda 13 yıl rakiplerine yenilmeyen ABD'nin bu serisi Fransa maçıyla sona erdi. 1 Eylül 2006'da Yunanistan'a 101-95 mağlup olan ABD, sonraki Dünya Kupası ve olimpiyat oyunlarında rakipleriyle yaptığı maçları kazanmayı başarmıştı.