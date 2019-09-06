Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ) Konya'da rehabilite ettiği Akgöl Sazlıkları ve Kuğulupark suni göleti binlerce kuşa ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından Konya ve Karaman sınırları içerisindeki Ereğli Akgöl sazlıkları, DSİ'nin çalışmalarıyla eski günlerine kavuşuyor.

Bir kısmı Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Ambar köyü sınırlarında yer alan Ereğli Akgöl Sazlıkları, flamingoların doğal yaşam alanları arasında yer alıyor.

Yaklaşık 7 bin dekarlık alana yayılan sazlık, Göçmen kuşların Türkiye'deki iki büyük göç yolundan biri üzerinde bulunması bakımından önemli bir konuma sahip.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sulak alanlardaki rehabilitasyon ve restorasyon projelerinin hızla sürdüğünü söyledi.

Su kaynakları ile sulak alanları akıllı yönetmenin ve verimli kullanmanın önemine işaret eden Aydın, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda suni sulak alanlarının da oluşması için çalışıyoruz. Bugüne kadar işletmeye alınan baraj ve göletlerin yanında suni sulak alanlar tesis ettik. Bunlar yaban hayatı için de son derece önemlidir. Konya'da rehabilite projesiyle su tutan Akgöl Sazlıkları ve Seydişehir Kuğulupark Vadisi'ndeki gölet, kuşların uğrak yeri oldu. Bu yerler doğaseverleri, fotoğraf tutkunlarını ve kuş bilimcilerini de ağırlıyor."

Akgöl Sazlıkları kuşlarla şenlendi

Aydın, Akgöl'ün Toroslardan inen sulardan oluştuğunu belirterek, bölgenin bataklık, çamur adacıkları, bunları çevreleyen çayırlar, çorak düzlükler ve geniş step alanlarından oluşan 6 bin 800 hektarlık alanı kapsadığını ifade etti.

Akgöl Sazlıklarının mevsimsel yağış ve barajlardan verilen sularla beslendiğini anlatan Aydın, şöyle konuştu:

"Son yıllarda yaşanan kuraklık ve alanı besleyen kaynaklar üzerinde su rejimine yapılan müdahaleler sonucu göl alanı gittikçe küçülmüş ve taban suyunun düşmesiyle de göl çevresindeki sazlıklar ve sulak çayırlar kurumaya başlamıştı. Alanın tekrar sulak alan haline getirilmesi için göl mevki kısmına 6 bin 700 metre uzunluğa sahip, 1,65 metre yüksekliğindeki dolgu sedde ile yaklaşık 3 milyon 430 bin metrekarelik daimi sulak alan oluşturuldu. Sulak alan fonksiyonlarını yeniden kazanması ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı güçlendirilmesi için yapılan restorasyon projesidir. Yapılan iyileştirme çalışmaları geçtiğimiz yıl da etkisini gösterdi. Alanda sazlıklar yeniden oluşmasıyla kuş türleri de çoğaldı."

Aydın, Akgöl Sazlıklarının İvriz Barajı arasında iletimin, Yeleği Deresi ve İvriz Sulaması Ana Tahliye Kanalı vasıtasıyla sağlandığını belirterek, "İvriz Barajı dip savaktan saniyede 200 litre su ile Akgöl'ün kurumasının önüne geçiliyor. Yapılan çalışmalarla Akgöl Sazlıkları yeniden su tutmaya başladı ve yaban hayatını cezbediyor." ifadelerini kullandı.

Kuşlar için suni gölete "adacık" yapılacakKONYA - ABDULLAH DOĞAN -

Seydişehir ilçesinde imalatı süren Kuğulupark göletinin doğası korunarak modern bir mesire alanı haline getirileceğini de ifade eden Aydın, yapılan çalışmalarla bölgenin kuş türlerine de ev sahipliği yaptığını anlattı.

Aydın, Kuğulupark'ın bölgedeki birçok su kaynağından beslendiğini dile getirerek "Kuğulupark Vadisi, su kuşlarının uğrak yeridir. Bu nedenle yabani hayatın korunması için gölet üzerinde bir ada projelendirildi. Rezervuarın temizlenmesi, balçık malzemenin kaldırılması için kazı çalışmaları devam ediyor. Temizlik için yaklaşık 350 bin metreküp kazı yapıldı. Yaklaşık 750 metre kenar seddeleme işleri tamamlandı." diye konuştu.