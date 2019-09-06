Rehabilite edilen gölet kuş sesleriyle şenleniyor

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Konya'da rehabilite ettiği Akgöl Sazlıkları ile Kuğulupark suni göleti binlerce kuşa ev sahipliği yapıyor.

Rehabilite edilen gölet kuş sesleriyle şenleniyor
KONYA
G.Tarihi: 06.09.2019 12:17
0
Isparta Düğün Salonları

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ) Konya'da rehabilite ettiği Akgöl Sazlıkları ve Kuğulupark suni göleti binlerce kuşa ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından Konya ve Karaman sınırları içerisindeki Ereğli Akgöl sazlıkları, DSİ'nin çalışmalarıyla eski günlerine kavuşuyor.

Bir kısmı Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Ambar köyü sınırlarında yer alan Ereğli Akgöl Sazlıkları, flamingoların doğal yaşam alanları arasında yer alıyor.

Yaklaşık 7 bin dekarlık alana yayılan sazlık, Göçmen kuşların Türkiye'deki iki büyük göç yolundan biri üzerinde bulunması bakımından önemli bir konuma sahip.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sulak alanlardaki rehabilitasyon ve restorasyon projelerinin hızla sürdüğünü söyledi.

Su kaynakları ile sulak alanları akıllı yönetmenin ve verimli kullanmanın önemine işaret eden Aydın, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda suni sulak alanlarının da oluşması için çalışıyoruz. Bugüne kadar işletmeye alınan baraj ve göletlerin yanında suni sulak alanlar tesis ettik. Bunlar yaban hayatı için de son derece önemlidir. Konya'da rehabilite projesiyle su tutan Akgöl Sazlıkları ve Seydişehir Kuğulupark Vadisi'ndeki gölet, kuşların uğrak yeri oldu. Bu yerler doğaseverleri, fotoğraf tutkunlarını ve kuş bilimcilerini de ağırlıyor."

Akgöl Sazlıkları kuşlarla şenlendi

Aydın, Akgöl'ün Toroslardan inen sulardan oluştuğunu belirterek, bölgenin bataklık, çamur adacıkları, bunları çevreleyen çayırlar, çorak düzlükler ve geniş step alanlarından oluşan 6 bin 800 hektarlık alanı kapsadığını ifade etti.

Akgöl Sazlıklarının mevsimsel yağış ve barajlardan verilen sularla beslendiğini anlatan Aydın, şöyle konuştu:

"Son yıllarda yaşanan kuraklık ve alanı besleyen kaynaklar üzerinde su rejimine yapılan müdahaleler sonucu göl alanı gittikçe küçülmüş ve taban suyunun düşmesiyle de göl çevresindeki sazlıklar ve sulak çayırlar kurumaya başlamıştı. Alanın tekrar sulak alan haline getirilmesi için göl mevki kısmına 6 bin 700 metre uzunluğa sahip, 1,65 metre yüksekliğindeki dolgu sedde ile yaklaşık 3 milyon 430 bin metrekarelik daimi sulak alan oluşturuldu. Sulak alan fonksiyonlarını yeniden kazanması ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı güçlendirilmesi için yapılan restorasyon projesidir. Yapılan iyileştirme çalışmaları geçtiğimiz yıl da etkisini gösterdi. Alanda sazlıklar yeniden oluşmasıyla kuş türleri de çoğaldı."

Aydın, Akgöl Sazlıklarının İvriz Barajı arasında iletimin, Yeleği Deresi ve İvriz Sulaması Ana Tahliye Kanalı vasıtasıyla sağlandığını belirterek, "İvriz Barajı dip savaktan saniyede 200 litre su ile Akgöl'ün kurumasının önüne geçiliyor. Yapılan çalışmalarla Akgöl Sazlıkları yeniden su tutmaya başladı ve yaban hayatını cezbediyor." ifadelerini kullandı.

Kuşlar için suni gölete "adacık" yapılacak



KONYA - ABDULLAH DOĞAN - 

Seydişehir ilçesinde imalatı süren Kuğulupark göletinin doğası korunarak modern bir mesire alanı haline getirileceğini de ifade eden Aydın, yapılan çalışmalarla bölgenin kuş türlerine de ev sahipliği yaptığını anlattı.

Aydın, Kuğulupark'ın bölgedeki birçok su kaynağından beslendiğini dile getirerek "Kuğulupark Vadisi, su kuşlarının uğrak yeridir. Bu nedenle yabani hayatın korunması için gölet üzerinde bir ada projelendirildi. Rezervuarın temizlenmesi, balçık malzemenin kaldırılması için kazı çalışmaları devam ediyor. Temizlik için yaklaşık 350 bin metreküp kazı yapıldı. Yaklaşık 750 metre kenar seddeleme işleri tamamlandı." diye konuştu.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Eğirdir Gölü için inceleme yapılacak bakanlık düğmeye bastı
TBMM Başkanvekili Bilgiç'ten ISUBÜ ziyareti
Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Yeni Eğitim Öğretim Yılı Mesajı
Isparta’da zincirleme kaza: 1 yaralı
Isparta 2. el elektrikli bisiklet ve motosiklet Güven Motor'da
Isparta'da Süpürge Dünyası Açıldı
Isparta'da uygun fiyatlı tüm kırtasiye ürünleri çantalar burada
Isparta'da 1 günlük su kesintisi
'Yarı fiyatına satılık' ifadesi tarih oluyor!
Uluborlu Türk Musiki Korusundan Muhteşem Konser
PARFÜM BİTKİLERİ ÇALIŞTAYI 9 EYLÜL'DE EĞİRDİR'DE
Isparta'da Sedir Kozalağı Toplanmaya Başlandı
Isparta'da Şeftali Hasat Bayramı
Isparta'da belediyeden çok önemli duyuru!
Isparta’da 100 Bekçi Göreve Başladı
Yabancı Uyruklu Öğrenciler Isparta’yı Keşfe Çıktı
Rosemix saf, doğal şifalı lavanta ürünleri
Isparta'da Kazada ölen sözleşmeli er toprağa verildi
Isparta'da şırdan dolması nefis tadıyla Royal Resaturant'ta
DOĞUŞ MUTFAK ''EN UYGUN FİYAT GARANTİSİ''
Isparta'da Keçi kıl kırkımı şöleni
Eğirdir'de Kick Boks Zafer Kupası Maçları nefesleri kesti
Isparta'da trafik kazası: 2 ölü
Isparta İl Özel İdaresi Kendi Elektriğini Üretecek
Isparta'da havadan trafik denetimi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
ısparta perdesüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıısparta mobilyasite parfümeriiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da trafik kazası: 2 ölüIsparta'da trafik kazası: 2 ölü01 Eylül 2019
Burdur'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralıBurdur'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı31 Ağustos 2019
Eğirdir'de Kick Boks Zafer Kupası Maçları nefesleri kestiEğirdir'de Kick Boks Zafer Kupası Maçları nefesleri kesti01 Eylül 2019
DOĞUŞ MUTFAK ''EN UYGUN FİYAT GARANTİSİ''DOĞUŞ MUTFAK ''EN UYGUN FİYAT GARANTİSİ''01 Eylül 2019
Isparta'da Süpürge Dünyası AçıldıIsparta'da Süpürge Dünyası Açıldı04 Eylül 2019
Isparta’da zincirleme kaza: 1 yaralıIsparta’da zincirleme kaza: 1 yaralı04 Eylül 2019
Isparta'da şüpheli ölümIsparta'da şüpheli ölüm30 Ağustos 2019
Isparta'da havadan trafik denetimiIsparta'da havadan trafik denetimi31 Ağustos 2019
Isparta'da Keçi kıl kırkımı şöleniIsparta'da Keçi kıl kırkımı şöleni01 Eylül 2019
Isparta'da 1 günlük su kesintisiIsparta'da 1 günlük su kesintisi04 Eylül 2019
Isparta'da Kazada ölen sözleşmeli er toprağa verildiIsparta'da Kazada ölen sözleşmeli er toprağa verildi02 Eylül 2019
Araç sahipleri bu habere dikkat! bin 546 lira para cezası varAraç sahipleri bu habere dikkat! bin 546 lira para cezası var31 Ağustos 2019
Isparta'da Sedir Kozalağı Toplanmaya BaşlandıIsparta'da Sedir Kozalağı Toplanmaya Başlandı03 Eylül 2019
Isparta 2. el elektrikli bisiklet ve motosiklet Güven Motor'daIsparta 2. el elektrikli bisiklet ve motosiklet Güven Motor'da04 Eylül 2019
Hatay'da otomobilin çarptığı yaya öldüHatay'da otomobilin çarptığı yaya öldü05 Eylül 2019
Isparta İl Özel İdaresi Kendi Elektriğini ÜretecekIsparta İl Özel İdaresi Kendi Elektriğini Üretecek01 Eylül 2019
Doğal gaza yüzde 15 zam geldiDoğal gaza yüzde 15 zam geldi31 Ağustos 2019
Emine Erdoğan, Salda Gölü'ndeEmine Erdoğan, Salda Gölü'nde02 Eylül 2019
PARFÜM BİTKİLERİ ÇALIŞTAYI 9 EYLÜL'DE EĞİRDİR'DEPARFÜM BİTKİLERİ ÇALIŞTAYI 9 EYLÜL'DE EĞİRDİR'DE03 Eylül 2019
Isparta'da uygun fiyatlı tüm kırtasiye ürünleri çantalar buradaIsparta'da uygun fiyatlı tüm kırtasiye ürünleri çantalar burada04 Eylül 2019