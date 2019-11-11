Uluborlu Belediyesi Bülteni

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Uluborlu'da da geleceğe nefes kampanyası kapmasında yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu.Bugün saat 11:11'de Belediye Başkanımız Mehmet Aziz Tuna, Isparta Orman Bölge Müdürlüğünden İsmail Hacıoğlu, ilçemiz daire amirleri , öğrencilerimiz ve belediye personelimizin katılımıyla yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu. Ellerine kürek ve çapaları alan öğrenciler kendi fidanlarını toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşadılar. Etkinlik sonrasında Belediye Başkanlığımız tarafından törene katılanlara ikramda bulunuldu.