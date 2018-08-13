

- YÖK’ten, ISUBÜ’de doktora yapacak 7 bölümdeki 46 öğrenciye burs desteği



- “Geleceğin Türkiyesi için Güçlü Nesiller Yetiştirme Projesi” olan 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Kontenjanları açıklandı. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) 7 başlıkta destek almaya hak kazandı. YÖK öncelikli alanlarda 46 doktora öğrencisine burs verilecek.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, 100/2000 Doktora Burs Programı’nın 4. Çağrı Dönemi sonuçlarını açıklandı. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı 2018-2019 Akademik Yılı Güz Dönemi için 7 alanda destek almaya hak kazandı. ISUBÜ’de 46 doktora öğrencisine burs verilecek.

YÖK’ün, öncelikli alanlarda doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacın karşılanması amacıyla devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrencileri destekleme kararı kapsamında, Türkiye’de ilk defa belirlenen “Öncelikli alanlar ve geleceğin meslekleri” üzerinde yoğunlaşıldığı açıklandı. Projenin, tematik alanları ve disiplinler arası çalışmaları öne çıkardığı belirtildi. “Geleceğin Türkiyesi için Güçlü Nesiller Yetiştirme Projesi” olan YÖK’ün, 100/2000 projesi ile ülkemizdeki doktora eğitimi yeni bir vizyon kazandığına dikkat çekildi.



46 doktora öğrencisine YÖK Bursu verilecek

2016-2017 Akademik Yılı Bahar Döneminde ilk çağrıya çıkılarak başlatılan ve Türkiye’nin küresel rekabeti açısından gelecek 10 yılda ihtiyaç duyulacak 100 öncelikli alanda 2 bin doktora öğrencisine burs vermeyi hedefleyen bu programda, şimdiye kadar 4 çağrı döneminin tamamlandığı ve ilk üç çağrı dönemi sonunda toplam 2 bin 200 öğrenciye ayda 2 bin TL burs verildiği ifade edildi.

100/2000 YÖK Doktora Burs Programı 2018-2019 Akademik Yılı Güz Dönemi için 75 üniversiteye 392 alt alanda 2 bin kontenjan verilmesi uygun bulunduğu iletildi.



İşte, ISUBÜ’nün kontenjanları

Öte yandan, 2018-2019 Akademik Yılı Güz Dönemi için Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne (ISUBÜ) verilen kontenjanlar şöyle açıklandı; “Sürdürülebilir Tarım 7, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri 7, Yenilenebilir Enerji ve Enerji Depolama 7, Sürdürülebilir Ormancılık 7, Doğal ve Bitkisel Ürünler/ Kozmetik Ürünler 8, İnşaat Mühendisliği (Yapı; Yapı Malzemeleri; Yapım Yönetimi) 5, İklim Değişikliği 5.”

14 Eylül’e kadar tamamlanması gereken başvuru ve değerlendirme işlemleri için tarihler ve şartlar Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) resmi web yazılımından duyurulacağı açıklandı.



İHA

