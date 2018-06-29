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YKS'de 15 dakika kuralı bu sınavda da geçerli olacak

YKS'de 15 dakika kuralı bu sınavda da geçerli olacak
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları

 
  - YKS'de 15 dakika kuralı bu sınavda da geçerli olacak   
  - ÖSYM Isparta Koordinatörü Prof. Dr. Reşat Selbaş:   
  - “YKS -1, 30 Haziran saat 10.15'te yapılacak, adayların sınav binasına alınacağı son saat 10.00’dur, lütfen bu kurala dikkat edin”   
 
 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Isparta Koordinatörü SDÜ Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reşat Selbaş, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için tüm hazırlıkların  
tamamlandığını söyledi.  
 ÖSYM Isparta Koordinatörü ve SDÜ Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reşat Selbaş, kentte YKS için tüm hazırlıkların tamamlandığını kaydetti. Prof. Dr. Reşat Selbaş, “YKS -1, 30 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak. Adayların sınav binasına alınacağı son saat 10.00, lütfen bu kurala dikkat edin. Nüfus Cüzdanı'nı kaybeden adaylar için Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Cumartesi ve Pazar açık olacak. T.C. Nüfus Cüzdanı verilmesi sağlanacak” dedi. 
Selbaş, Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1 (YKS) Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) 30 Haziran 2018 Cumartesi günü yapılacağını hatırlattı. Selbaş, her adayın 15 dakika kuralına harfiyen riayet etmesi gerektiğini belirterek, “YKS -1 TYT için adayların sınav binasına alınacağı son saat 10.00'dur. Sınav saat 10.15'te başlayacaktır. Sınav 53 bina ve 622 salonda gerçekleştirilecek. Sınav süresi ise 135 dakikadır. Isparta'da YKS 1- TYT'ye 14 bin 172 aday başvuruda bulundu. Sınavda 830 personel görev alacaktır.” 
 
  YKS -2 AYT 1 Temmuz Pazar günü yapılacak 
  Yükseköğretim Kurumları Sınavı -2 Alan Yeterlilik Testi'nin (AYT) 1 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirileceğini anlatan Prof. Dr. Reşat Selbaş, ''15 dakika kuralı burada da geçerli. Adayların sınav binasına alınacağı son saat 10.00, sınav 180 dakika sürecek. Sınav 46 bin ve 481 salonda gerçekleştirilecek. Sınavda bin 482 personel görev alacak. YKS -2 AYT için Isparta'da 11 bin 937 aday müracaat etti.” 
 
  YKS -3 YDT öğleden sonra yapılacak 
  Prof. Dr. Selbaş, Yükseköğretim Kurumları Sınavı -3 Yabancı Dil Testi (YDT) için ise şu önemli bilgileri paylaştı; “YKS - 3 YDT 1 Temmuz Pazar günü saat 15.45'te başlayacak. Adayların sınav binasına alınacağı son saat 15.30, sınav 120 dakika sürecek. 3 bina ve 32 salonda gerçekleştirilecek. Sınavda 114 personel görev alacak. YKS -3 YDT için Isparta'da 886 aday başvuruda bulundu.” 
 
  Nüfus Cüzdanı'nı kaybeden adaylar için müdürlükler açık olacak 
  ÖSYM Isparta Koordinatörü Prof. Dr. Selbaş, kimlik kayıpları ve geçici kimlik belgesi konusundaki sorunlara önlem olarak bir dizi çalışmalar yapıldığı aktardı. 
  Prof.Dr.Selbaş, Isparta’da Merkez İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nün 30 Haziran Cumartesi günü sabah 07.00'den itibaren 17.00'ye değin açık tutulacağını, 1 Temmuz Pazar günü de saat 07.00- 15.30 arasında açık olacağını kaydederek, adayların Sınava Giriş Belgesi ve 2 fotoğraf getirmesi halinde T.C. Nüfus Cüzdanı verilmesinin sağlanacağını iletti. 
 
  Soruların tamamı Pazar akşamı internet sitesinden yayımlanacak 
  Öte yandan, ÖSYM Başkanlığı YKS sorularının tamamının 1 Temmuz Pazar günü akşam internet sitesinden yayımlayacağı bildirildi. 
 
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İHA
                                         
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ISPARTA HABER
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