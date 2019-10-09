Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Mevlüt Serdar Kuyumcu, “Yılın En Başarılı Genç Kardiyologları” üçüncülük ödülüne layık görüldü.Türk Kardiyoloji Derneğince “Yılın En Başarılı Genç Kardiyologları”nın seçildiği “Türk Kardiyoloji Kongresi”nde ödüller sahiplerini buldu. Her yıl kardiyoloji alanındaki bilim insanlarını bir araya getiren kongrede üniversitemiz Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt Serdar Kuyumcu “Yılın En Başarılı Genç Kardiyologları” üçüncülük ödülünü aldı.Son bir yıl içerisinde yaptığı 40’tan fazla ulusal ve uluslararası makale, bildiri, sunum ve araştırmaya imza atan Dr. Öğr. Üyesi Kuyumcu, bu ödüle layık görülmekten dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti. Dr. Öğr. Üyesi Kuyumcu, “Bu ödülü Isparta ve üniversitemiz adına almaktan gurur duyuyorum. Bana bu süreçte desteklerini esirgemeyen üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı’ya, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alim Koşar’a, Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ercan Varol’a teşekkür ediyorum.” diye konuştu.