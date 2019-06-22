Vali Seymenoğlu'ndan Eğirdir Köylerine ziyaret...

Dolu yağışı sonrası bölgede bulunan meyve bahçelerinde tamamlanan zarar tespit çalışmalarının ardından Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu bölgedeki 4 köye giderek çiftçilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu...

Vali Seymenoğlu'ndan Eğirdir Köylerine ziyaret...
ISPARTA
G.Tarihi: 22.06.2019 20:27
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Isparta Düğün Salonları
**Vali Seymenoğlu, Eğirdir Köylerine Geçmiş Olsun Ziyaretinde Bulundu**
Vali Ömer Seymenoğlu, 19 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşen dolu yağışı nedeniyle meyve bahçeleri zarar gören Eğirdir'in Yukarı Gökdere, Serpil, Yuvalı ve Sipahiler Köylerini ziyaret ederek, çiftçilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu, çiftçilerin sorunlarını dinledi, aktarılan sorunların çözümü için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Ziyaretler Kalabalık Bir Heyet Eşliğinde Gerçekleşti
Vali Seymenoğlu’nun ziyaret programına; Isparta Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş, Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, TARSİM Bölge Müdürü Mustafa Değer, İl Genel Meclis Üyeleri; Sezgin Özdoğancı, Eyyup Doğan, Süleyman Sarpdağ, Isparta İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Murat Dolunay, Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, Isparta İl Jandarma Komutanı J. Alb. Mustafa Özdurhan, Isparta Valiliği İdari Denetim Müdürü Figen Beşik, Ziraat Mühendisleri eşlik etti.
“Elimizden Geldiğince Devlet Olarak Ne Yapabiliyorsak Yapmaya Çalışacağız”
Vali Seymenoğlu’nun ilk ziyareti Yukarı Gökdere Köyü'ne oldu. Burada köy muhtarı, Kalkınma Kooperatifi Başkanı, çiftçiler tarafından karşılanan Vali Seymenoğlu, öncelikle bütün çiftçilere geçmiş olsun dileklerinde bulunarak "19 Haziran tarihinde Eğirdir Köylerinde bir doğal afet oldu. Arkadaşlarımızın tutmuş olduğu raporlar bana geldi. Bahçeleriniz büyük bir zarar gördü. Bu büyük bir sıkıntı. Bir yıllık emek bir anda boşa gitti. Elimizden geldiğince devlet olarak ne yapabiliyorsak yapmaya çalışacağız. Temennimiz Allah daha büyük zarar ziyan vermesin” dedi.

Kaymakam Akdaş: “Tutanak Tespitlerimiz Tamam, Zarar Tespitlerimiz Tamam”
Vali Seymenoğlu, daha sonra yapılan çalışmalar hakkında bilgi almak için sözü Kaymakam Abdullah Akdaş’a bıraktı. Akdaş, "Yukarı Gökdere Köyümüz bizim en büyük köylerimizden bir tanesi. 960 nüfusu var. Geçen ki doluda da en büyük zarar gören köyümüz. Yaklaşık 2 bin 500 dekar alanda %80 ile %100 oranında zarar meydana geldi. Arkadaşlarımız haber alır almaz hemen alan çalışmalarını yaptılar. Şu an tutanak tespitlerimiz tamam, zarar tespitlerimiz tamam. Burada 2 sebepten dolayı tapu sıkıntısı var. Bir tanesi milli parkların içerisindeki hazine arazileri. Satışı yapılamıyor, yapıldığı takdirde Milli Parklar öncelikli oluyor. İkincisi de eskiden beri yaklaşık 50 yıldır devam eden hukuki niza var iki aile arasında. Bu Hukuki niza bitmediği için bu köyde 400 dönüm arazide tarım sigortası yapılamıyor. Asıl sıkıntı, o tarım arazisinin halledilmesi. TARSİM’de bir mevzuat değişikliğiyle zilliyet durumu olanların da Sigorta yapabilme imkânlarının ortaya çıkarılması. Serpil Köyü'nde bu oran 1600 dönüme çıkıyor. Bu hukuki nizadan dolayı. Dolayısıyla arkadaşlarımız sigorta yaptıramadıkları zaman her dönemde, dolu yağdığında mağdur oluyorlar” diye konuştu.

TARSİM Bölge Müdürü Değer: “Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıtlı Olmak Şart”
Daha sonra söz alan TARSİM Bölge Müdürü Mustafa Değer ise: “Çiftçilerimizin Tarım sigortalarından faydalanabilmeleri için Devletimizin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)’ne kayıtlı olmaları gerekiyor. Kayıtlı olmanın şartlarından birisi mülkiyeti kiralama gibi resmi kaynaklar üzerinden gidiyor. Devlet, hazine arazilerinin üreticiye kiralanması ile ilgili belli oranda belli iyileştirmeler yaptı ama hukuki süreçteki milli parklar alanlarında sınırlar devam ediyor. Bu üreticilerimiz devletin hiçbir desteğinden faydalanamıyor” dedi.
Vali Seymenoğlu: “Yasaya bir madde eklenerek imkân tanınabilir”
Bunun üzerine üreticilere seslenen Vali Seymenoğlu, “…O zaman arkadaşlar bir taraftan Kaymakamlık, bir taraftan Valilik, diğer taraftan da Sayın Vekillerimizle görüşerek halletmeliyiz. Yasaya bir madde eklenerek imkân tanınabilir. Her üretici sigorta yaptırmıyor. Ama isteyen üretici sigorta yaptırabilmesi. Size gelen Vekillere mutlaka ama mutlaka bu sıkıntınızı söyleyin. Bunu ancak kanunla aşabiliriz." ifadelerini kullandı.
Sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette Vali Ömer Seymenoğlu, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi ve ardından beraberindeki heyetle Serpil Köyüne geçti.

“Bu üzüntü sadece sizin değil hepimizin üzüntüsü”
Serpil Köyü ziyaretinde de çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Seymenoğlu burada da üzüntülü olduklarını ifade ederek “…Bu üzüntü sadece sizin değil hepimizin üzüntüsü. Tüm elma üreticilerinin ve Isparta’nın üzüntüsü. Maalesef Allah’ın takdiri. Zaman zaman böyle doğal afet olabiliyor. Bazen burada, bazen diğer köylerde olabiliyor. Başka şehirlerde oluyor. İlk günden itibaren sorunlarınızı takip ediyoruz. Şu an sizin için buradayız. Yapabileceklerimizi söyleyeceğiz, yapamayacaklarımızın gerekçesi nedir onları paylaşacağız ve bu işin takipçisi olacağız.

“Bunun Çözümü; İlgili Bakanlıkları İkna Ederek Kanunda Düzenleme Yapılmasını Sağlamak”
Hepinizin bildiği gibi devletimizin 2005 yılında kanunla kurmuş olduğu sigorta sistemi var; TARSİM... Bizim buradaki temel sıkıntımız; zarar gören arazilerinizin, tarlalarınızın büyük bir kısmı sigorta kapsamı dışında. Böyle olunca da tabi sigortadan destek almanız mümkün değil. Biraz önce Yukarı Gökdere Köyünde de görüştük. Kanunda bir düzenleme yaptırmaya çalışacağız. En azından bir istisnai madde eklenerek çözüm arayışları içerisinde olacağız. Bir teklifte bulunacağız. Bu sorunu ne siz çözebilirsiniz ne de biz çözebiliriz. Bunun çözümü; ilgili bakanlıkları ikna ederek kanunda düzenleme yapılmasını sağlamak. Onu çözersek zaten hiçbir sorunumuz kalmaz. Bunları bahçelerini sigorta yaptıramayan üreticilerimiz için söyledik. Bir de sigorta yaptırıp da sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız var. TARSİM sizin malınız. Devletin malı. Kimsenin malı değil. Ama onun da bir çalışma sistemi var. Eğer siz bahçenizi olduğundan küçük yazdırırsanız yeterli desteği alamazsınız.” dedi.

Yuvalı ve Sipahiler Köyleri de Ziyaret Edildi
Vali Seymenoğlu ve beraberindekiler ardından Yuvalı ve Sipahiler Köylerini ziyaret ettiler. Burada da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Vali Seymenoğlu, diğer iki köyde aktardığı bilgileri Yuvalı ve Sipahi köylerinde de vatandaşlara aktararak geçmiş olsun temennisinde bulundu. Yuvalı Köyünde ayrıca bir süre önce çıkan yangında evleri zarar gören vatandaşlar için yapılan evler incelendi. Vali Seymenoğlu ziyaretlerinde vatandaşlardan gelen, dolu zararı dışındaki talep ve önerileri de dinleyerek ilgili birimlere çalışma yapılması talimatı verdi. Vali Seymenoğlu ziyaretleri sırasında karşılaştığı çocuklarla da yakından ilgilenerek hediyeler verdi.
 
 
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