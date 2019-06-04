1993 yılında Şırnak’ta hain terör örgütü üyeleri girdiği çatışmada şehadet mertebesine ulaşan Şehit J.Ulaştırma.Er Mehmet Ünal’ın annesi Kezban Ünal geçtiğimiz aylarda Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nu ziyaret etmiş ve Eğirdir ilçesine bağlı Sorkuncak köyüne şehidin adını taşıyan çeşme yapılmasını talep etmişti.Isparta Valisi Ömer Seymenoğlunun talimatı ile kısa bir sürede Sorkuncak köyü merkezine yapımı tamamlanan çeşme arife günü köy halkının kullanımına sunuldu.Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu Şehit Mehmet Ünal’nın annesi Kezban Ünal ve Kardeşleri ile Sorkuncak köyünde bir araya gelerek önce yapımı tamamlanan ve Şehidin isminin verildiği çeşmeyi inceledi ardın da Şehitin mezarını ziyaret ettiler.Şehit Mehmet Ünal’ın mezarında ilk olarak Kuran-ı Kerim tilavetinin okunduğu arkasından ise dua edildi.