Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i makamında ziyaret etti.Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Karaloğlu belediyeye gelişinde Başkan Böcek tarafından giriş kapısında karşılandı. Karaloğlu ve Böcek daha sonra birlikte makam odasına geçti.Başkan Böcek'e yeni görevinde başarılar dileyen Karaloğlu, Antalya için el birliğiyle çalışacaklarını ifade etti.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise Karaloğlu'na ziyareti için teşekkür ederek, "Güzel şehrimiz Antalya'nın 19 ilçesi, 913 mahallesine hizmet edebilmenin onuru ile kolları sıvayarak çalışmalara başladık. Gece gündüz demeden koşarak güzel Antalya'mızı daha da ileriye taşıyacağız. Bu süreçte Antalya Valiliğimiz ile şehrimiz adına en güzel çalışmalara birlikte imza atacağız." değerlendirmesinde bulundu.Ziyaret sonunda Vali Karaloğlu, Başkan Böcek'e Serik İlçesinde bulunan tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nun havadan çekilmiş bir fotoğrafını hediye etti.ANTALYA (AA) -