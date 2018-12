Çocukluk hayalini okuduğu üniversitede gerçekleştirdi

- Süleyman Demirel Üniversitesinde (SDÜ) temelleri üniversitenin kuruluşuyla atılan Radyo ve Televizyon Araştırma Uygulama Merkezi (RATEM), üniversitede öğrenim gören farklı bölümlerdeki öğrencilere bir uygulama okulu olma görevi üstlenerek, mezuniyetten sonra kendi bölümünde çalışmak istemeyen öğrencilere de farklı iş kapılarını açıyor.Üniversiteye hazırlık sürecinde farklı sorun veya sıkıntılardan dolayı radyo ve televizyon, gazetecilik veya iletişim gibi bölümleri tercih edemeyen öğrencilerin hayallerinde olan radyoculuk veya sunuculuk gibi meslekler için belli zamanlarda mülakat düzenleyen SDÜ RATEM, teorik eğitim alan öğrenciler için de sahaya çıkma fırsatı sunuyor.RATEM’de yapılan sınav ve mülakatlar sonucu yarı zamanlı olarak işe alınan ve ücret ödenen öğrencilerin yanı sıra gönüllülük esasıyla çalışan farklı bölümlerden üniversite öğrencileri radyo yayıncılığı, kameramanlık, sunuculuk, kurgu-montaj ve teknik konularda uzmanlarından eğitim alıyor.RATEM Müdürü Yasin Öztürk, "Ben öğrencilere hep söylüyorum; eğer bu işi rüyanızda görüyorsanız, bu işin peşinden koşun.' O ruhla gelen arkadaşlar hangi bölümden olursa olsun, destek çıkmak istiyoruz. Burası bir uygulama okulu diyebiliriz. Çünkü, sahaya çıkıyoruz, uyguluyoruz. Ellerine kamera değiyor. Mezun olup, burada tecrübe edinmiş ve sahada çalışan birçok arkadaşımız var" dedi.Radyoculuğun 7 yaşından bu yana çocukluk hayali olduğunu belirten Halkla İlişkiler ve Tanıtım (PR) Bölümü 3.sınıf öğrencisi Zümrüt Çalış, "Radyoculuk, gerçekleştirme ihtimalini düşündüğüm bir hayal değildi. Burada ilk olarak prodüksiyonda çalışmaya başladım. Bu hayalimi hocalarımla paylaşınca, bana destek oldular. Çok fazla panik olan, strese giren biri olduğum için bunu yapabileceğimi, becerebileceğimi düşünmüyordum ama hocalarımın da desteğiyle çok güzel bir şekilde devam ediyor" dedi.SDÜ Radyo, Televizyon, Sinema Bölümü 1. sınıf öğrencisi Alperen Çatak ise üniversiteye hazırlanırken bu bölüm için uğraştığını ifade ederek, aynı ortamda farklı işler yapanların iç içe olmasının kendileri için büyük avantaj sağladığını söyledi.Çatak, "RATEM’in en büyük avantajlarından birisi açık ofis olması, video kurgucuları, radyo programcıları, part time veya gönüllü arkadaşlar her zaman biz iç içeyiz. Bunun avantajlarından biri de, yayınımı bitirdikten sonra buraya gelip hemen ertesi günün listesini hazırlıyorum. Sonra video kurguya gidip orada daha farklı şeyler öğreniyorum" dedi.SDÜ Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği öğrencisi Özden Yetik ise, mühendislik okuduğunu ancak RATEM’in her bölümden öğrenciye açık çalışma şartları sunan bir birim olduğunu kaydederek, isteyen her SDÜ öğrencisinin sınav ve mülakatları geçerek RATEM'de çalışabileceğini belirtti.Uzun süredir radyo programı yapmak istediğini ifade ederek, mühendislik bölümü okumasına rağmen mülakatları geçerek Radyo SDÜ’de yayın yapmaya başladığını anlatan Yetik, 'Öğrenci Stüdyosu' adında haftada bir gün 4 arkadaşıyla birlikte program yaptıklarını söyledi.Çocukluğundan bu yana sahne sanatları, müzik, tiyatro ve radyoculuk konusunda ilgisinin bulunduğunu ileten SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İngilizce İktisat Bölümü öğrencisi Selim Akça RATEM’de ‘Öğrenci Stüdyosu’ programı yaptıklarını belirtti.SDÜ’deki ikinci yılında kampüsteki ilanlardan RATEM’i görerek başvuruda bulunduğunu kaydeden Akça, "Buraya tamamen gönüllülük esası ile başlamıştım. Para alacağımı düşünmüyordum. Müzikle uğraştığım için radyo programı yapmayı çok istiyordum. Radyonun o mutfak kısmında olmaktan da büyük keyif alacağıma inanıyordum. Başvurdum ve burada olmaktan da çok büyük mutluluk duyuyorum" dedi.Diksiyon, ses, bilgisayar ve radyoculuk konusunda birçok eğitim aldıklarına değinen Akça, oranın üniversite dışında ayrı bir okul konumunda olduğunu anlatarak, "Evet, burası üniversitenin bir kolu, bir kurumu fakat burası sanki üniversite değil de bambaşka bir ajans veya medya kurumu gibi ve zaten öyle de. Buraya dersim olmadığı günler geldiğimde, sanki yıllardır bu işin içerisindeymişim de tek mesleğim buymuş gibi hissediyorum" ifadelerini kaydetti.SDÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 3.sınıf öğrencisi Hafize Gülsüm Arış da 3 yıldan bu yana çalıştığını ifade ederek, burada öğrencilere yönelik birçok aktiviteler gerçekleştirdiklerinden bahsetti.İHA