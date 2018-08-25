Lavanta balı hasadına başlandı

Türkiye'de nadir bulunuyor

Lavanta balının Türkiye'de nadir bulunan ballar arasında olduğunu aktaran Sağdaş, şunları söyledi:

Karadeniz'den talep fazla

Üretim artınca kovan sayısı da arttı

Lavantayla köydeki gençlerin iş sahibi olduğunu vurgulayan Sağdaş, şunları kaydetti:

Lavanta balı üreticisi Yakup Aydemir ise uzun süreden beri lavanta balıyla uğraştığını söyledi.

Türkiye'de lavanta üretiminin yüzde 80'inin gerçekleştirildiği Isparta Kuyucak’ta görsel sezonun bitmesinin ardından lavanta balı hasadına başlandı.Yurt içinden ve yurt dışından turistleri ağırlayan Isparta Kuyucak Köyü'nde, sezonun bitmesiyle çiftçiler getirisi yüksek olan lavanta balının hasadına başladı.Kuyucak Köyü ve civarında yerli ve gezgin arıcıların kurduğu yaklaşık 3 bin kovanla üretime geçen çiftçiler, Türkiye'nin lavanta balı ihtiyacının karşılanmasında da önemli görev üstleniyor.Lavanta Balının Kalite ve Tanınırlığının Artırılması Projesi Koordinatörü Ali Sağdaş, lavanta balının yaygınlaştırılması kapsamında 2014 yılında proje hazırladıklarını ve bu kapsamda çiftçilere kovan dağıttıklarını belirtti.Alternatif gelir sağlamak için çiftçiye teşvik sunduklarını söyleyen Sağdaş, lavanta balının diğer ballardan farklı bir durumda olduğunu kaydetti."Kuyucak Köyü lavanta balında öncü durumunda. Hoş kokusu, narin tadı ve hafifliğiyle diğer ballardan ayrılıyor ve insanın yedikçe yiyesi geliyor. Hafif olduğu için hemen kesmiyor. Lavantanın faydaları balına da sirayet ediyor. Lavanta karaciğer enzimlerine, uyku problemi çekenlere, stres kaynaklı hastalık yaşayanlara iyi geliyor.Lavanta balı da arı lavantadan nektarı aldığında dolayı aynı etkiyi veya yakın etkiyi gösterme eğiliminde. Yatmadan önce bir kaşık lavanta balı yerseniz, çok rahat uyursunuz. Karaciğer enzimlerinin dengelenmesinde özellikle rol oynuyor. Yapılan araştırmalar sonucunda lavanta balının dünyada nadir ballardan olduğu tespit edilmiş, antiseptik etkisi kanıtlanmıştır, yaraların iyileştirilmesinde de kullanılmaktadır."Sağdaş, Kuyucak Köyü'ne dışarıdan arıcıların alınmadığını fakat çevre köylerde gezgin arıcıların konakladığını söyledi.Kuyucakta üretilen lavanta balının Türkiye'de öncü konumda olduğundan dolayı birçok ilden talep gördüğünü dile getiren Sağdaş, "Özellikle Karadeniz illeri, lavanta balına oldukça ilgili. Karadeniz'de Anzer balı ve arıcılar çok yaygın ancak lavanta balı orada olmadığından dolayı birçok kişi lavanta balına talep göstermektedir. Köyümüze gelen çiftçilerimiz, tatilciler buraya uğrayıp, lavanta balını alıyor. Bu hoş kokuyu ve tadı kendi bedenlerinde hissederek lavanta balının güzel lezzetini tatma imkanı buluyorlar" diye konuştu.Kuyucak'ta kovan sayısının 800 ile bin arasında, çevre köylere gelen gezgin arıcılarla birlikte bu sayının 3 bini bulduğunu anlatan Sağdaş, bu kapasiteyle Türkiye'nin lavanta balı ihtiyacını önemli ölçüde karşıladıklarını kaydetti.Lavanta Kokulu Köy Projesi kapsamından lavantaya ilginin son 3 yılda arttığını hatırlatan Sağdaş, 3 bin dekar olan ekili alanın bu yıl 5 bin dekara çıktığını söyledi."Lavanta alanının artmasıyla beraber çiftçilerimiz de kovan sayısını artırmaya başladı. Özellikle köyden göçün önlenmesiyle beraber gençler arıcılığa başladı. İlerleyen yıllarda Türkiye'nin lavanta balı ihtiyacı halen buradan karşılanıyor olacak çünkü diğer illerdeki lavantalar henüz büyümedi. Lavanta balının üreticiye karı mutlaka var. Dört sene önce kilogramı 20 liradan alınırken, şu an 80 ile 100 lira arasında satışı yapılmaktadır. Arıcılarımız bundan çok güzel gelir elde etmektedir."Lavanta döneminde gerekli bakımları yaptıktan sonra hasat yapmaya başladıklarını ifade eden Aydemir, "Sabahın erken saatinde başlıyoruz. Çok zor bir süreci var. Akşama kadar uğraşıyoruz. Akşama kadar uğraştığım için sanki dünyam değişiyor. Ona odaklanıyorum. Vaktin nasıl geçtiğini bilmiyorum. Bununla uğraşmak zevkli" dedi.Aydemir, lavanta balından aldığı tadı başka ballardan alamadığını belirterek, gelen turistlerin lavanta balından memnun kaldığını dile getirdi.