İSTANBUL (AA) - Turkcell, kullanıcı odaklı özel tarifelerine bir yenisini daha ekledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell müşterilerinin hayatını “rahatlatacak” yeni bir paketle yazı karşılıyor. Ön ödemeli hat kullanır gibi faturalı müşteri olmak Rahat Paketler ile mümkün olacak.

Herhangi bir taahhüt verilmeden satın alınabilecek yeni tarifeler, kota aşımında otomatik olarak duracağı için istenmeyen fatura sürprizlerini de ortadan kaldıracak. Bu sayede Turkcell’liler uygun fiyat ve koşullarla önce kullanıp sonra ödeyecek.

Yeni hat alacak ya da numarasını taşıyacak müşteriler için geçerli olacak “Rahat Fırsat” paketi, 3 GB’a ek olarak 1 GB internet hediyesinin yanı sıra 500 dakika her yöne konuşma ve 100 SMS ile 29 TL’den satışa sunuluyor.

Mevcut Turkcell müşterileri ise “Rahat Avantaj” paketini 40 TL’den satın alabilecek. Paket, 3 GB internet, 500 dakika konuşma, 100 SMS içeriyor. Ayrıca fizy, lifebox, dergilikte geçerli 5’er GB ile Yaani’de geçerli 3 GB ve Facebook ile Twitter’da geçerli 2 GB olmak üzere toplam 20 GB internetin yer aldığı pakette BiP’ten BiP’e aramalarda geçerli 1000 dakika da bulunuyor.





- Ana paket faturalı, ek paketler ön ödemeli





Rahat Paketler ile müşteriler dilediklerinde tarifelerine ek olarak istedikleri zaman konuşma ve internet paketlerini ön ödemeli olarak satın alabiliyor. Bu sayede paket süresi sonunda yenileme zorunluluğu ortadan kalkıyor. Böylece paket aşımı sürprizleri kesin olarak ortadan kalkıyor.

Rahat ek paketlerin kullanım süresi ise haftalık ya da günlük olarak seçilebiliyor. Ayrıca yeni rahat paketler sayesinde müşteriler çeşitli nedenlerle kullanım yapmak istemedikleri aylarda fatura ödemeyecek. Tekrar kullanım yapmak isterlerse de aylık paketlerini aktive etmeleri ya da ek paket satın almaları yeterli olacak.