Tren biletleri ve posta ücretleri yüzde 20 zamlandı

Köprü ve otoyollarla birlikte tren bilet ve posta ücretleri de zamlandı. Yüksek Hızlı ve “konvansiyonel” olarak adlandırılan tren biletleri ile posta gönderi ücretleri de yüzde 20 zamlandı.



TCDD Taşımacılık da yüksek Hızlı ve “konvansiyonel” olarak adlandırılan geleneksel tren bilet fiyatlarını, yüzde 20 artırdı. ​Ankara-İstanbul hızlı tren bilet fiyatı (normal) 71 TL’den 85.50 TL’ye çıktı.

Bu yıl 20 grama kadar haberleşme gönderileri için temel ücret, KDV dahil 2 liradan 2,4 liraya çıkarıldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, Posta Hizmetleri Kanunu'nda yer alan hükümler kapsamında, haberleşme gönderileri için temel ücreti onayladı.

Bu yıl 20 grama kadar haberleşme gönderileri için temel ücret, KDV dahil 2,4 lira olarak uygulanacak. Temel ücret geçen yıl KDV dahil 2 lira olarak uygulanıyordu. Söz konusu karar, bugünden itibaren geçerli olacak.

Haberleşme gönderisi, Posta Hizmetleri Kanunu'na göre, kitap, katalog, gazete ve süreli yayınlar hariç, herhangi bir fiziksel araç üzerine yazılan veya elektronik ileti şeklinde hazırlanan, gönderici tarafından gönderi üzerinde belirtilen adrese sevk ve teslim edilmesi gereken telgraf da dahil her türlü gönderiyi kapsıyor.

