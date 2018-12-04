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Travel Turkey İzmir'de Isparta ve Burdur'un tanıtımı yapılacak

Travel Turkey İzmir'de Isparta ve Burdur'un tanıtımı yapılacak
ISPARTA
G.Tarihi: 04.12.2018 18:18
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Travel Turkey İzmir'de Isparta ve Burdur'un tanıtımı yapılacak

Isparta ve Burdur'un gül lavanta turizm değerleri, tarihi ve doğal güzellikleri Travel Turkey İzmir'de tanıtılacak.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Isparta ve Burdur'un tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra yeni turizm destinasyonu gül ve lavanta potansiyeli, 6-8 Aralık 2018 tarihlerindeki 12. Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi'nde tanıtılacak. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve Burdur Valisi Hasan Şıldak öncülüğünde BAKA koordinasyonunda gül ve lavanta turizm potansiyelinin tanıtım çalışmalarının sürdürüldüğünü belirten Genel Sekreter Vekili Abdullah Madenci, “BAKA'nın Isparta ve Burdur stantlarında sektör temsilcilerimizle yeni turizm destinasyonu gül ve lavanta değerlerimiz ile Salda ve Eğirdir gölleri, Salda ve Davraz Kayak Merkezleri gibi doğa ve Sagalassos, Kibyra, Psidia gibi tarihi diğer turizm değerlerimizi tanıtacağız. Seyahat acentelerimizi ve seyahat tutkunlarını stantlarımıza, her yıl Nisan sonu açan kiraz ağaçları ve zambaklarımızın, mayıs ayında güllerimizin, haziran-temmuz aylarında da lavantalarıyla Ispartamız ile Burdurumuz'a tüm güzellikleri paylaşmak için bekliyoruz” dedi.

Burdur ve Isparta stantları

Isparta ve Burdur stantlarında; Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri, Güneykent Belediyesi, Bizim Eğirdir Platformu Lavanta Kokulu Köy Kadın Kooperatifi, oteller Barida, Hilton Garden, Ramada, Eskiciler Nis, Davras Sirene ile Tefenni Villas, Lago di Salda, Lale ve Golden Apple, firmalar Roseland ile Clean Rose gül ve lavanta ürünleri, Limenia Travel, Bucak Mustafa Özkan Turizm, Daisy Travel, Direm Tur ile Eva 106 tanıtım çalışması yapacak. Yerli ve yabancı turizm yatırımcıları, acenteler, satın alıcılar ve tatil planlayan son tüketicilerin ilgi gösterdiği fuar, 8 Aralık 2018 tarihine kadar sürecek. Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi'nin 4'üncüsü de fuarla eş zamanlı olarak yapılacak.


Dijital satış ağı ve kanal yönetim platformu HotelRunner'ın, son üç yıldır önemli fuar ve organizasyonlar bünyesinde düzenlediği, konusunda uzman, tanınmış profesyoneller ve yöneticilerin konuşmacı olarak katıldığı HotelRunner Theater etkinliği, HotelRunner, İZFAŞ ve TÜRSAB ortaklığıyla Travel Turkey İzmir'de turizm sektöründeki yeniliklerin nabzını tutacak. 2017'de 36 farklı ülkeden bin 284 katılımcının yer aldığı Travel Turkey İzmir'i 63 farklı ülkeden 44 bin 589 kişi ziyaret etmişti. Bu yıl 20 bin metrekareden büyük bir alanda açılacak fuarı 50 bin profesyonelin ziyaret etmesi hedefleniyor.
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