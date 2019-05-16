TEMPO PARK AÇIK HAVA ÇAY BAHÇESİNİ AÇTI
Yemyeşil atmosferiyle adeta doğadan bir köşe Tempo Park çay bahçesi açıldı.
Frozen, Krep, Milk Shake,12 Çeşit sıcak 42 çeşit soğuk içecek ,Traliçe, Kazan dibi, browni açık havada aparatif keyfi ,TEMPO PARK CAFE'de.
Ayrıca çocuklarınız için oyun parkıda bulunuyor.
TEMPO PARK'TAN GELENEKSEL İFTAR MENÜSÜ
Isparta'da Tempo Park geleneksel ramazan ayı menüleriyle iftar akşamları programını başlattı.
Ramazan'a özel toplu iftar organizasyonlarınız için iletişim numarası 0 536 930 00 99
Adres : Halıkent girişi Gülevler mh. 124 cad. No 5 Isparta