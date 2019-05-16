TEMPO PARK AÇIK HAVA ÇAY BAHÇESİNİ AÇTI

TEMPO PARK'TAN GELENEKSEL İFTAR MENÜSÜ

Yemyeşil atmosferiyle adeta doğadan bir köşe Tempo Park çay bahçesi açıldı.Frozen, Krep, Milk Shake,12 Çeşit sıcak 42 çeşit soğuk içecek ,Traliçe, Kazan dibi, browni açık havada aparatif keyfi ,'de.Ayrıca çocuklarınız için oyun parkıda bulunuyor.Isparta'da Tempo Park geleneksel ramazan ayı menüleriyle iftar akşamları programını başlattı.Ramazan'a özel toplu iftar organizasyonlarınız için iletişim numarasıHalıkent girişi Gülevler mh. 124 cad. No 5 Isparta