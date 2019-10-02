TED Isparta Bülteni

TED KOLEJİ'NDE TOEFL HEYECANI

4. sınıftan 10. sınıfa kadar öğrencilerimizin geçen yıl girmiş oldukları TOEFL sınavlarının sonuçları yine öğrencilerimizi sevindirirken öğretmenlerimizi gurulandırdı. Düzenlediğimiz sertifika töreninde uluslararası geçerliliği olan sertifikalarını alan öğrencilerimiz, İngilizce seviyelerini, tüm dünyada 150'den fazla ülkede uygulanan ve tarafsız olarak hazırlanıp değerlendirilen TOEFL sınavıyla belgelendirdiler. Sınava giren tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.Bu sürece katkı sağlayan İngilizce Öğretmenlerimize ve bize güvenip destekleyen velilerimize de teşekkür ediyoruz.