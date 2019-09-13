9.sınıflarımız Kimya dersine

"DARTİNYUM" Oyunu ile başladılar





9. Sınıf Öğrencilerimiz Okula uyum sürecinde Kimya öğretmenleri Sema Nur Kılınç rehberliğinde "DARTİNYUM" oyunu ile Atom ve Periyodik Cetvel sorularını cevapladılar, 8.sınıfta öğrendikleri bilgileri tekrar ederek 9.sınıfa hazır olarak başladılar.9. Sınıf öğrencilerimiz okula uyum sürecinde , oryantasyon haftasına Biyoloji öğretmenleri Hilal Çulcu ve Berrin Tepe rehberliğinde biyoloji kavramları ile ilgili scrabble oyunu oynayarak başladılar. Bildikleri kavramları tekrar eden öğrencilerimiz ayrıca yeni kavramlar da öğrenerek biyoloji dersine hazır olarak başladılar.