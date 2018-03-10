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TBB Başkanı Feyzioğlu Isparta'da Konuştu

TBB Başkanı Feyzioğlu Isparta'da Konuştu
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böcüzade
 
  - TBB Başkanı Feyzioğlu: “Gelin birlik olalım ve FETÖ ile mücadele edelim”   
  - “Türkiye Barolar Birliği’nin bölünüp, içerisinden PKK Barosu, FETÖ Barosu çıkarma projesi 2009 projesidir”   

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği içerisinden ‘PKK Barosu’ ve ‘FETÖ Barosu’ çıkarma fikrinin 2009 yılında FETÖ tarafından ortaya koyulan bir proje olduğunu savunarak, “Gelin birlik olalım ve FETÖ ile mücadele edelim” dedi.  
  Isparta’daki 2.Kitap Fuarı ve imza gününe katılan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği adındaki ‘Türkiye’ ibaresinin kaldırılmasının üzücü bir durum olduğunu ve şu an geçtiğini belirterek, geçtiğimiz günlerde haksız bir saldırıyla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. 
  Türkiye Barolar Birliği’nin içerisinden ‘PKK Barosu’ ve ‘FETÖ Barosu’ çıkarma projesinin 2009 yılında hayata geçirilmek istenen ancak, bu projeyi hayata geçirmek isteyenlerin şu anda ihraç olduğunu belirten Feyzioğlu, “Gelin birlik olalım ve gerçekten FETÖ ile mücadele edelim. Türkiye Barolar Birliği’nin bölünüp, içerisinden PKK Barosu, FETÖ Barosu çıkarma projesi 2009 projesidir. O projeyi yazanların tamamı Cumhurbaşkanı ve Başbakanın imzasıyla KHK ile ihraç edilmiştir. Yani projeyi yazanları ihraç edip ondan sonra da o projeyi hayata geçirmek olmaz” dedi. 
  Gürcistan Tiflis’te yaşadığı bir olayı anlatan Fezyioğlu, “Orada Fethullah Gülen okulunun karanlık işlere karıştığı söylenen müdürünün hakkında Türkiye'nin talebi üzerine iade amaçlı tutuklanma yapılmış bundan bir ay önce bu kişi Gürcü makamlarında tutuklanmış. Aleyhinde son derece ciddi deliller var ve Türkiye'ye iade edilmesine itiraz etmiş duruşma açılmış. Şimdi dikkat buyurun iade edilecek ve iadeden kaçış yok. Ne olmuş biliyor musunuz? Bizzat bana Gürcistan Barolar Birliği Başkanının hayretle, esefle, üzülerek ve kınayarak anlattığı bir olay bu. ABD'den 2 senatör gelmiş, duruşma günü en öne oturmuşlar. Mahkemeyi baskı altına almışlar ve yüzde 100 Türkiye'ye iade çıkacak bir dosyada, bu 2 senatörün ve arkasındaki ABD Dış İşleri Bakanlığı’nın baskısıyla bu müdürü almışlar kaçırmışlar, götürmüşler” diye konuştu. 
 
  “Süleyman Demirel’i yetiştirmiş bir memleketten biz daha aşağısını beklemeyiz” 
  9.Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in memleketi olan Isparta’da bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden TBB Başkanı Feyzioğlu, “Isparta’da olmak çok büyük bir mutluluk. Isparta’nın bu kitap fuarı. Çok genç bir kitap fuarı, ikincisi yapılıyor. Fakat, Türkiye’de rekor üstüne rekor kırmış durumda. Şehrin nüfusuyla kıyaslandığında, Türkiye’den çok ziyaret edilen kitap fuarı burası. Süleyman Demirel’i yetiştirmiş bir memleketten biz daha aşağısını beklemeyiz zaten. Bu kitap fuarı aynı zamanda rahmetli Demirel’in anısına yakışır bir kitap fuarı. Bu sebeple ben bu fuarı düzenleyenleri tebrik ediyorum. Bu fuara hem halk hem belediye yüreğini koydu. Anadolu burası, Anadolu’nun gücü ve güzelliği burada. Ben bu vesileyle büyüğüm ve her gün özlemini çektiğimiz insan Süleyman Demirel Beyefendiye Allah’tan rahmet diliyorum. Tüm Isparta’ya da huzurlu ve güzel günler nasip etsin diyorum büyük Allah’tan” şeklinde konuştu. 
  Feyzioğlu daha sonra vatandaşlarla bir araya gelerek, Türkiye Barolar Birliği kitaplarını imzaladı. 

  ISPARTA (İHA) 

 
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