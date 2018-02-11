Isparta Pastaneleriisparta bilgisayar tamiri

Taşeronda son dakika! Başvuru sonuçları açıklanıyor!

Taşeronda son dakika! Başvuru sonuçları açıklanıyor!
ISPARTA 0
böcüzade

Taşeronda son dakika! Başvuru sonuçları açıklanıyor!

Taşeron işçilerin kadro yolundaki mesafe gün geçtikçe azalırken kadro için yapılan başvuru sonuçları merak ediliyor. Bazı kurumlar taşeron başvuru sonuçlarını açıkladı. Peki taşeronların kadro sınav tarihi ne zaman?


Taşeronda son dakika! Başvuru sonuçları açıklanıyor!
 

Taşeron kadroda son olarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı listeler erişime açılırken, gözler diğer kurumlara çevrildi. Taşeronlar diğer yandan sınav tarihlerini merak ediyorlar. İşte taşeron ile ilgili yaşanan son gelişmeler...

TAŞERON BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

 

Taşerona kadro konusunda yaşanan gelişmeler üzerine yüz binlerce taşeron işçi başvurularını gerçekleştirdi ve başvuru sonuçları için beklemeye başladı. Taşeron başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, taşeron sınavına katılmaya hak kazanan isimler duyurulacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan altisveren.gov.tr adresinde yer alan bilgiye göre, taşeron başvuru sonuçlarını gösteren kesin listeler 24 Şubat 2018 tarihinde asılacak ve sınava girmeye hak kazanan işçilerin ismi bu listede yer alacak.

TAŞERON KADRO SINAVI TARİHİ

Taşeron başvuru sonuçlarının erişime açılmasının ardından taşeron sınavı aşamasına geçilecek. Taşeron sınavında başarılı olan işçiler, kadrolu pozisyonda çalışmaya hak kazanacak.

Başvuru sonuçlarında sınava girmeye hak kazanan taşeron işçiler, 3 Mart 2018 - 22 Mart 2018 tarihleri arasında taşeron sınavına girecek.

Sınav sonrasında 23 Mart 2018 - 26 Mart 2018 tarihleri arasında sınav kuruluna itirazlar yapılacak ve ardından 27 Mart 2018 - 31 Mart 2018 tarihleri arasında da itirazlar incelenecek ve sınav sonuçları açıklanacak.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kadrolu pozisyonda çalışmaya hak kazanan taşeron işçiler belli olacak.

KİT'LERE KADRO VERİLECEK Mİ?

Taşerona kadro düzenlemesinde taşeron olarak çalışan KİT personellerine kadro olmayınca, vatandaşlar merakla "KİT'lere kadro verilecek mi?"sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte KİT'lere kadro konusunda yapılan son açıklamalar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'KİT'lere kadro' şeklinde slogan atılması üzerine, "KİT'ler ve BİT'ler, bakın bu konuda yanlış bilgilendirmeler var. Biz KİT'lerde de BİT'lerde de şu anda çalışanların durumu neyse taşeronda olanların durumu da aynen onların durumuna dönecektir. Zira bizim buradaki operasyonumuz aradaki adeta komisyoncuyu kaldırmaktır ve bunları kaldırarak nasıl ki KİT'ler şu anda mevcut elemanlarını belli bir şekilde değerlendiriyorsa, BİT'ler nasıl değerlendiriyorsa şimdi bu taşeronda olanlarda bu şekilde yapılacak, imkânlarla birlikte oranın elemanı olacak" diye cevap verdi.

Başbakan Binali Yıldırım

Kamu İktisadi Devlet Teşebbüslerinde (KİT) taşeron olarak çalışanların kadroya alımlarına ilişkin tartışmaların sorulması üzerine Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

"KİT'ler, aynı şirketler gibi, müdebbir tüccar, basiretli tüccar esasına göre üretim yapan kuruluşlar. Dolayısıyla buradaki çalışanların devlet merkezi birimlerdeki memur veya kamu işçisi gibi düşünülmemesi lazım. Bu yüzden bunlara yönelik çözümü, şöyle düşünüyoruz. Bu KİT'lerin mülkiyeti Hazine'ye ait. Hazine, bunlara kadro verecek, ihtiyaçları oranında, bu kadrolara da uzun süredir bu KİT'lerde hizmet eden, taşeron diye tabir ettiğimiz vasıflı elemanlar istihdam edilecek. Öncelikli olarak bu kadrolardan onlar yararlanmış olacak. Oradaki sorun da çözülmüş olacak. Bu, etap etap gerçekleşecek."

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, taşeron kadrolar ve KİT'lere ilişkin soru üzerine, "Sayın Başbakanımız yaptığı açıklamada KİT'lerde çalışan işçilerin kadroda olmayanların kadroya alınmasına ilişkin yöntem ortaya koydu. O da şu, KİT'lerin tamamı Hazine'ye ait. Onların da kadro ihtiyacı oluyor zaman, bu kadro ihtiyacı olduğu zaman bunlar belli usülde kadrolu işçi alıyorlar. Bu ihtiyaç Hazine tarafından karşılanacak. Oraya işçi alımı da KİT'lerden öncelikle karşılanacak. Kadro verildikçe taşeronda çalışan veya KİT'lerde çalışan işçiler o verilen kadrolara geçirilmiş olacaktır" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu

KİT'lerde çalışan taşeron işçilerin durumuna değinen Sarıeroğlu, "KİT'lerde şimdi yeni istihdam alanları açacağız. O istihdam alanlarına taşeronda çalışan kardeşlerimizi geçirerek peyderpey o alanda da taşeronu sonlandırmak için çalışma içerisinde olacağız." diye konuştu.

Türkiye Haberleri
Yazdır
itimat mobilya
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta’da araç plakasında yeni dönem başladı
Isparta'da Afrin şehidi için mevlit okutuldu
Müjde Bu hafta akaryakıta indirim geliyor!
Taşeronda son dakika! Başvuru sonuçları açıklanıyor!
Konut sahipleri dikkat! Tapunuz iptal olabilir
Emekliye ikinci zam
Milyonlara müjde! Bedava olacak
ISPARTA'DA TAZE BALIKLAR DOSTLAR BALIKÇILIK TEZGAHLARINA GELDİ
YÜKSEL ERGÜL GİYİM DÜNYASINDA ŞOK KAMPANYA!
Yol kontrolünde uyuşturucu baskını: 3 gözaltı
ISPRTA'YA ÜNLÜ İLAHİYATÇI VE SANATÇI GELİYOR
ISPARTA'NIN KÖYLERİNE BÜYÜK MÜJDE!
ISPARTA'DA SEVGİ DOLU HEDİYELİKLER GÖRDÜNMÜ AVM'DE
Isparta’da halk otobüs zammı ayarı
Tapu işlemlerinde yeni düzenleme
Kaymakam Akdaş, şehit evinde
Isparta’da günübirlik apart denetimi
Isparta’da ‘torbacı’ operasyonuna 1 tutuklama
Isparta'da Umre Ödüllü Bilgi ve Kültür Yarışması
​Alışveriş Sizden, Kargo Iyaşpark‘tan
ISPARTA SD HAVALİMANI TRAFİĞİ YÜZDE 34 ARTTI
Başkan Günaydın Aşçıları ağırladı
ISPARTA'DA HALI KAMPANYASI STOKLAR SINIRLI
Her sınıfa ‘Diyanet temsilcisi’ dönemi
Erdoğan çağrı yapmıştı! Vatandaş için 6 dev adım
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Şaşırtıcı hileler!Şaşırtıcı hileler!
Isparta'da kayakseverler Davraz’a akın ettiIsparta'da kayakseverler Davraz’a akın etti
YAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASIYAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASI
Muş ovası'nda sis güzelliğiMuş ovası'nda sis güzelliği
ISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni UnutmadıISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni Unutmadı
Doğunun 'Kapadokya'sıDoğunun 'Kapadokya'sı
'Dağların aslanları' ansızın vuruyor'Dağların aslanları' ansızın vuruyor
Şaşırtıcı hileler!Isparta'da kayakseverler Davraz’a akın ettiYAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASIMuş ovası'nda sis güzelliğiISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni UnutmadıDoğunun 'Kapadokya'sı'Dağların aslanları' ansızın vuruyor
ISPARTA ALYANS YÜZÜKISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIIsparta TemizlikISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Flaş düzenleme! 18 yaş şartı kalkıyorFlaş düzenleme! 18 yaş şartı kalkıyor09 Şubat 2018
Bakanlık düğmeye bastı! Onlara da kadro geliyor!Bakanlık düğmeye bastı! Onlara da kadro geliyor!07 Şubat 2018
ISPARTA'NIN KÖYLERİNE BÜYÜK MÜJDE!ISPARTA'NIN KÖYLERİNE BÜYÜK MÜJDE!10 Şubat 2018
Bakan açıkladı! Bunu yaparsanız eğer...Bakan açıkladı! Bunu yaparsanız eğer...05 Şubat 2018
Haciz uygulamasına yeni düzenlemeHaciz uygulamasına yeni düzenleme07 Şubat 2018
Sınır değişti! Bunu yapana ayda bin 85 TLSınır değişti! Bunu yapana ayda bin 85 TL04 Şubat 2018
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ikramiye müjdesi SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ikramiye müjdesi 08 Şubat 2018
ISPARTA'DA KOMBİ KULLANANLAR DİKKAT! ZORUNLU HALE GELİYORISPARTA'DA KOMBİ KULLANANLAR DİKKAT! ZORUNLU HALE GELİYOR07 Şubat 2018
Soyağacı sorgulama hizmeti durduruldu mu?Soyağacı sorgulama hizmeti durduruldu mu?09 Şubat 2018
Isparta'da inşaat işçisinin şüpheli ölümüIsparta'da inşaat işçisinin şüpheli ölümü06 Şubat 2018
Milyonlara müjde! Bedava olacakMilyonlara müjde! Bedava olacak10 Şubat 2018
300 koyun+maaş heyecana yol açtı! Aileler...300 koyun+maaş heyecana yol açtı! Aileler...07 Şubat 2018
Her sınıfa ‘Diyanet temsilcisi’ dönemiHer sınıfa ‘Diyanet temsilcisi’ dönemi09 Şubat 2018
Uyuşturucu satılan internet kafe kapatıldıUyuşturucu satılan internet kafe kapatıldı06 Şubat 2018
Sahte altında 22 mikron oyunuSahte altında 22 mikron oyunu06 Şubat 2018
ISPARTA'DA OTOPARKLARDA YENİ DÖNEM BAŞLADIISPARTA'DA OTOPARKLARDA YENİ DÖNEM BAŞLADI05 Şubat 2018
E- devlet kilitlendi! Herkes bunu arıyorE- devlet kilitlendi! Herkes bunu arıyor08 Şubat 2018
Isparta’da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı Isparta’da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı05 Şubat 2018
ISPARTA'DA HALK OTOBÜSÜNE KARTLI BİNENE ZAM YOK!ISPARTA'DA HALK OTOBÜSÜNE KARTLI BİNENE ZAM YOK!08 Şubat 2018
Bankaların ücret tarifesi zamlandıBankaların ücret tarifesi zamlandı08 Şubat 2018