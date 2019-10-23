‘SIFIR ATIK’ PROJESİNE EĞİRDİR’DEN TAM DESTEK

‘SIFIR ATIK’ PROJESİNE EĞİRDİR’DEN TAM DESTEK
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Eğirdir Belediyesi Bülteni

‘SIFIR ATIK’ PROJESİNE EĞİRDİR’DEN TAM DESTEK.
EĞİRDİR PİLOT BÖLGE OLMA YOLUNDA İLERLİYOR.
EĞİRDİR BELEDİYESİ ‘SIFIR ATIK FUARI’NA KATILDI.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın eşi Emine ERDOĞAN Hanımefendinin himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi ile katı atıkların azaltılması ve geri kazanılması, etkin toplama sisteminin kurularak israfın azaltılması hedefine Eğirdir Belediyesi yaptığı çalışmalarla tam destek veriyor.

Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK’ün talimatları ile bu hedefe doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Nitekim Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat KURUM’un Isparta ziyareti sırasında Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK’e sözlü olarak proje için destek vermiş ve 500 Bin TL. destek geçtiğimiz günler de Eğirdir Belediyesine gönderilmişti.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum tarafından Sayın Emine ERDOĞAN Hanımefendinin himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi ile katı atıkların azaltılması ve geri kazanılması, etkin toplama sisteminin kurularak israfın azaltılması hedeflenmektedir.

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesince atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla 26.09.2017 tarihinde açılışı yapılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı binasında ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde uygulanmaya başlayan Sıfır Atık Projesi kapsamında Belediyemiz Sıfır Atık Projesi kapsamında ilimizi temsilen pilot bölge olmak için çalışmalara başlamıştır.

Entech Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Sıfır Atık Fuarı 17-19 Ekim 2019 tarihleri arasında CNR EXPO İstanbul Fuar Merkezinde Sayın Emine ERDOĞAN ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat KURUM katılımıyla yapılmıştır. Fuara Belediyemiz Gölbelde Limited Şirketi Müdürü Ömer YILMAZ, Belediyemiz Çevre Mühendisi Pınar KESİKTAŞ ve Peyzaj Mimarı Aslı AKYOL Belediyemizi temsilen katıldı.

Sürdürülebilir çevre teknolojileri, çevreye duyarlı ürünler ve uygulamalar ile birlikte en son gelişmeler ve yenilikler fuar alanında sergilenmiş olup, Belediyemiz yetkililerince yerinde incelenmiştir. Sıfır Atık Projesi’ne uygun konteyner, iç mekan kutuları ve mobil atık getirme merkezleri hakkında firmalardan bilgiler alınmıştır.

Sıfır Atık Projesi Uygulamaları hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve yetkilileri tarafından seminer yapıldı, Eğirdir Belediyemiz personelleri bu programa katılarak fuardan faydalı bilgiler ile döndüler.
Belediye Başkanımız Veli GÖK vermiş olduğu talimatlarla İlçemizin sıfır atık projesi kapsamında daha verimli, titiz bir şekilde çalışması ve sıfır atık pilot bölgesi olması için Belediyemizin tüm çalışmalarının hızlı bir şekilde yürütülmesi talimatını verdi.
Bu kapsamda İlçemizin daha temiz daha yaşanabilir ve atıklarının geri dönüştürerek ilçe ve ülke bütçesine katkı sağlamak yolunda emin adımlar atacaktır.

Bu programda Cumhurbaşkanımız Recep Tayip ERDOĞAN’ın eşi Emine ERDOĞAN yaptığı konuşmada; ‘İstanbul'da Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Sıfır Atık Fuarı ile eş zamanlı Sıfır Atık Forumu düzenlendi. CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'ndeki foruma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı. Burada konuşan Erdoğan, "Çevre bilinci, doğayı bir bütün olarak görmektir. Bu bakış açısında, ülkeler arasındaki sınırların hiçbir önemi yoktur. Kendi ülkemizin doğasını korumak istemek, aynı anda tüm dünyanın doğasını korumayı istemekle eştir. Kendi sınırlarımız içinde gerçekleştirdiğimiz geri dönüşümün, dünyanın her yerine nüfuz eden bir iyilik hareketi olduğunu biliyoruz.’ Dedi.

 

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