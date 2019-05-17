SDÜ Yayınları Dijital Ortamda Erişime AçıldıSüleyman Demirel Üniversitesinin bilim, eğitim, araştırma, sanat, yaşam, kültür ve sektör yayınları dijital ortamda erişime açıldı. İsteyenler SDÜ eserlerini akıllı cep telefonlarına veya bilgisayarlarına ‘PDF’ hâlinde indirip okuyabilecek.
Yayınlara ulaşmak için tıklayınız
Dijital olarak okunabilecek ve indirilebilecek eserlerin başlıkları şu şekilde:
-Isparta’nın Somut Olmayan Kültürel Mirası
-Yaşayan Tarih: Isparta
-İlham Veren Üniversite: 4. Yıl Kitabı 2018-2019
-Gözbebeğimiz Eğirdir Gölü Paneli: Sorunlar ve Çözümler
-Devlet Sanatçısı/Keman Virtüözü: Suna Kan
-Isparta İli Kentiçi Ulaşım Sorunları ve Çözüm Önerileri Analizi
-Mermercilik ve Doğaltaş Sektörü Analizi
-Metal-Makine Sektörü Analizi
-Üniversite Öğrencisi-Kent Etkileşimi Analizi
-Öğrenci Odaklı Hizmet Sektörü Analizi
-Turizm Sektörü Analizi
-Hat Sanatından Şaheserler: Mehmet Özçay
-15.UTMÖK: Ulusal Tekstil Mühendisliği Öğrenci Kongresi
-Ertokuş Kervansarayı
-Isparta Tarihi Kent Merkezi İçin Sağlıklılaştırma Önerisi
-Kent Buluşmaları
-21.Yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti’nin Başetmesi Gereken Sorunlar: Alev Alatlı
-Mühendislik Fakültesi 40. Yıl Etkinliği: İlk Mezunlar Buluşması
-Amerikanın Keşfinde Müslümanlar
-Ülkemiz ve Bölgemiz Perspektifinden Mülteciler: Sosyal, Kültürel, Ekonomik ve Akademik Boyut