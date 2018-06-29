Üniversitemiz Tıp Fakültesi 20. Mezuniyet Töreni ile sağlık ordusu, yeni neferlerine kavuştu. Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen törende, 1993 yılından bu yana sağlık ordusuna hekim kazandıran Tıp Fakültesi, mezunlarını uğurlamanın haklı gururunu yaşadı.Törenin açılış konuşmasını yapan Dönem 6 Temsilcisi Dr. Selin Ünal, en kutsal görevlerden biri olan hekimlik ile taçlandırılan yolun sonuna gelmenin mutluluğu içerisinde olduklarını dile getirerek “Bugün hüzünlü, heyecanlı ve umut dolu bekleyişlerle yeni bir yola çıkıyor, mezun oluyoruz. Bu zorlu eğitim sürecinde bizleri değerli bilgileriyle donatan hocalarımıza, desteğini esirgemeyen her zaman yanımızda olan ailelerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.Tıp Fakültesinden birincilikle mezun olan Dr. Hüseyin Tolga Acar, bugünün bir dönüm noktası olduğunu söyleyerek edindikleri bilgilerin yanında kendilerini yeni bilgilerle sürekli yenileyeceklerini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aydınlattığı yolda ilerlemeye devam edeceklerini ifade etti. Acar sözlerini “Ben ve tüm arkadaşlarım tüm vatandaşlara hizmet vermekten her zaman memnuniyet duyacağız. Tıp Fakültesi eğitimi çok zorlu bir süreç. Aileme bu gururu yaşattığım için çok mutluyum.” diyerek sonlandırdı.Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alim Koşar ise 1993 yılında kurulan Tıp Fakültesinin bu yıl 20. Yıl mezunlarını verdiğini öğrencileri sağlık ordusunun yeni neferleri olarak uğurlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 6 yıl boyunca zorlu bir eğitim sürecinden geçen öğrencilerin bugün mezun olmanın haklı gururunu yaşadığı belirten Koşar, “Hayat mücadeleden ibarettir. Sizlerin yarının liderleri olacağınıza inancım tam” dedi.Konuşmaların ardından öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi. Tören, yaş kütüğüne plaket çakılması, öğrencilerin keplerini havaya fırlatarak mezuniyet sevincini yaşamasıyla sona erdi.