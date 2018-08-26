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Rus hastadan Isparta Şehir Hastanesine tam not!

Sağlık turizminde Isparta Şehir Hastanesinde ilk tedavi edilen Rus hastadan Türkiye’ye tam not

Rus hastadan Isparta Şehir Hastanesine tam not!
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
 
  - Sağlık turizminde Isparta Şehir Hastanesinde ilk tedavi edilen Rus hastadan Türkiye’ye tam not   
  - Rus turist: "Devasa bir tıp merkezi ve geleceğin hastanesi”   
  - Rusya vatandaşı tercümandan Türkiye’deki Şehir Hastanelerine övgü dolu teşekkür mektubu   
 
  - Sağlık turizmine kapılarını açan Isparta Şehir Hastanesinde ilk tedavi edilen Rusya vatandaşı Olesya Doludenko, ülkesine gittiğinde doktoru Op. Dr. Demir Demirci’ye bir teşekkür mektubu yazarak, Türkiye’deki sağlık imkanlarını ‘Devasa tıp merkezi’ ve ‘Geleceğin Hastanesi’ olarak nitelendirdi. Doludenko, Isparta Şehir Hastanesinde kendisiyle yakından ilgilenildiğini anlattığı teşekkür mektubunda ayrıca, son teknolojinin yer aldığı hastanedeki çalışanları da ‘Dost canlısı’ olarak anlattı. 
  Bir süre önce Rusya’dan Bodrum’a tatile gelen Olesya Doludenko, düşme sonucu kolunun kırılmasıyla birlikte bağlı bulunduğu sağlık turizmi aracı firmasının yönlendirmesiyle Isparta Şehir Hastanesine getirildi. Hızlı bir şekilde ulaştığı hastanede Ortopedi Kliniğine sevk edilen Doludenko, Op. Dr. Demir Demirci tarafından ameliyat edildikten sonra taburcu edildi. 
  Rus vatandaşı olan ve memleketi Rusya’da İngilizce çevirmenlik yapan hasta, Isparta Şehir Hastanesi ilgili olumlu izlenimlerde bulunduğunu söyleyerek, ülkesine döndükten sonra doktoruna teşekkür mektubu gönderdi. 
 
  "Devasa bir tıp merkeziydi” 
  Rus hasta yazdığı mektupta geçirdiği kaza sonrasını şöyle söyledi: 
  "Arkadaşlarımla birlikte yardım alabileceğim bir hastane arayışına başladık. Isparta'daki hastane, röntgen sonuçlarımı gördükten sonra beni tedavi etmeyi kabul etti. Daha önce hiç bu şehirde bulunmamıştım. Daha önce Türkiye'de hiç hastanede bulunmamıştım. Ve neyle karşılaşacağımı bilmiyordum. Ancak karşılaştığım şey hoş bir sürprizdi, birçok farklı bölümü olan devasa bir tıp merkeziydi.” 
 
  "Her şey en yüksek uluslararası standartlarda tasarlanmış” 
  Doludenko, mektubunun devamında, "Her şey en yüksek uluslararası standartlarda tasarlanmış ve moderndi. Hastane personeli, tüm beklentilerimin ötesinde, ameliyatımdan önce ve sonra beni rahat ettirmek için ellerinden geleni yaptı. Herkes oldukça nazik ve bana karşı son derece ilgililerdi, benim Türkçe, onların Rusça bilmememize rağmen birbirimizi anlayabiliyorduk. Ameliyatımdan sorumlu olan doktor, ameliyat öncesi tedavimle ilgili tüm detayları benimle paylaşarak beni bilgilendirdi. Çok profesyoneldi ve güvenilir ellerde olduğumu görünce çok daha iyi hissetmeye başlamıştım. Hastaneye vardıktan birkaç saat sonra ameliyata alınmıştım. Tüm çalışanlar dost canlısıydılar ve bana en iyi tıbbi bakım ve desteği sağlamaya çalıştılar” dedi. 
 
  "Hastaneyi ‘Geleceğin Hastanesi’ olarak adlandırabilirim” 
  "Şunu da belirtmeliyim ki, hastane çok yeniydi, oldukça modern teknolojiyle ve yenilikçi cihazlarla donatılmıştı” diyerek mektubuna devam eden Doludenko, "Hastaneyi ‘Geleceğin Hastanesi’ olarak adlandırabilirim. Ameliyat odası sihirli bir uzay gemisi görünüyordu ve beni hiç korkutmadı. Doktorum kendimi daha rahat hissetmem için birkaç şaka yaptı ve sonrasında uykuya daldım. Elbette kırığımın basit bir vaka olmadığını biliyordum ancak tedavinin mükemmel olması için elinden gelenin en iyisini yaptı. Profesyonelliği, sıcak kalbi ve sabrı için (milyonlarca soru sordum ve hepsini cevapladı) çok minnettarım. Harika ekip ve yüksek tıbbi imkanlar sayesinde kolum kurtuldu ve Rusya'ya güvenli bir şekilde döndüm” ifadelerini kullandı. 
 
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