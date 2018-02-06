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ÖZEL GÜVENLİK MESLEĞİNE TALEP ARTTI

ÖZEL GÜVENLİK MESLEĞİNE TALEP ARTTI
ISPARTA
G.Tarihi: 06.02.2018 18:55
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böcüzade
ÖZEL GÜVENLİK MESLEĞİNE  TALEP ARTTI

Özel güvenlik görevlisi mesleği, bir çok yerde çalışma imkanı olan ve her geçen gün önemi artan bir meslek haline geldi.

Isparta'da 12 yıldır güvenlik sektöründe faaliyet gösteren ve Özel Güvenlik Eğitimi veren Akel Özel Güvenlik Eğitim Kurumu yöneticisi Hadi Büyükkaytan ,özellikle AVM'lerde, kamu kurumlarında ve halka açık kontrollü alanlarda güvenlik görevlisi ihtiyacının arttığı ve bu bağlamda da mesleğe ilginin yoğun olduğunu söyledi.

Silahlı ve silahsız olarak güvenlik eğitimi veren Akel Özel Güvenlik şu sıralarda özel güvenlik mesleğini tercih edenlere bir indirim uygulamasıda yapıyor hatta"akel özel güvenlik" facebook sayfasında.  güvenlik görevlisi arayan devlet kurumlarının ve özel sektörlerin iş ilanları buradan yayınlanıyor ,eğitimini tamamlamış kursiyerler ise buradan da iş bulabiliyor.







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ÖZEL GÜVENLİK MESLEĞİNE TALEP ARTTI
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