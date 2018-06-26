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Oy pusulasındaki ‘domuz’ serzenişine belediye başkanından cevap

Oy pusulasındaki ‘domuz’ serzenişine belediye başkanından cevap
ISPARTA
G.Tarihi: 26.06.2018 13:15
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Isparta Düğün Salonları

  - Oy pusulasındaki ‘domuz’ serzenişine belediye başkanından cevap 
 
- Isparta’da kullandığı oy pusulasına yaşadığı beldedeki domuz sorununu yazan vatandaşa cevap sayım sonrasında AK Partili Belediye Başkanı Fahretdin Gözgün’den geldi. Başkan Gözgün, sosyal medya hesabı üzerinden "Haklısın değerli vatandaşım. Ekmeğin tarımdan ama domuz tarlana ortakçı olmuş" diyerek, daha önce yapılan çalışmaları özetledi.   
  AK Parti'li Belediye Başkanı Fahretdin Gözgün, Isparta’nın Gönen ilçesine bağlı Güneykent Beldesi’nde oy sayımı sırasında bir vatandaşın pusulaya yazdığı domuz sorununu sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirdi.  İlçesinde daha önce yapılan domuzla mücadele çalışmalarından bahseden Gözgün, ‘Oy pusulasında domuz’ başlığıyla şu ifadelere yer verdi: 
  "Gül kenti Güneykent’imin güzel insanları dertliydi. Ama birisi var ki, tam dertlenmiş; 1012 nolu sandıkta oy pusulası zarfına domuz sorununu yazdığı notu bırakmış. Haklısın değerli vatandaşım. Ekmeğin tarımdan ama domuz tarlana ortakçı olmuş. Ama seninde malumun ki; sürek avı yaptık, kaymakamlık kanalıyla kuyruk getirene 50 TL para verildi, veriliyor. Bahçende domuz avladığına Milli Parklar bir şey demedi ve nice mücadeleler. En son öneri 'askeri müdahale olsun helikopterle vurulsun'du. Valilik, Kaymakamlık, İl Özel İdare, Gıda ve Tarım Müdürlüğü, Milli Parklar ve Belediyemiz. Domuzla mücadeleye devam...” 
 
  "Domuzlar, helikopterle havadan keskin nişancılarla vurulsun" denilmişti 
  Isparta’da daha önce gündeme gelen domuz sorunu konusunda Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk tarafından ‘Domuzlar helikopterle, havadan keskin nişancılar tarafından vurulsun’ önerisinde bulunulmuş, hatta bu öneri dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na kadar iletilmişti. Ancak gelinen süreçte olayla ilgili kayda değer bir çalışma yapılmadı. 
 
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İHA
                                         
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ISPARTA HABER
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