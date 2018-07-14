Isparta’nın Eğirdir İlçesi’nde yurtta kalan öğrencilerin yararına hayır çarşısı açıldı.Eğirdir Yeşilada yolu, Kale burnu önünde öğrenciler yararına açılan hayır çarşısı vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Hayır çarşısı hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Mustafa Hobanoğlu, "Kardeşlerimizin bir yıl içinde hazırlamış olduğu el emeği göz nuru çeyizlikler, günlük olarak hazırlanan pastalar, börekler gibi ürünlerin satışı yapılacak. Burada bir bayram havası yaşamak istedik” dedi.Hayır çarşısı 22 Temmuz Pazar akşamına kadar açık kalacak.İHA