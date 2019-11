SADECE İKİ YOLU VAR

"TEKNOLOJİMİZİN HALA YOL ALMASI GEREK"

120 YIL İÇİNDE ÇARPABİLİR

NASA'da eğitmen ve uçuş kontrolörü olan Robert Frost, dünyayı yok edecek büyüklükteki bir asteroidin bize doğru geliyor olması durumunda yapılacak hiçbir şeyin olmadığı konusunda uyardı. İnsanlık yalnızca kaderini kabullenmek zorunda kalacak.6 milyon yıl önce dinozorların sonunu getiren göktaşı gibi başka bir devasa göktaşının da bir gün dünyaya çarpacak olması göz önünde bulundurulması gereken bir ihtimal. NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yürütülen gezegeni korumaya yönelik tartışmaların sonucu maalesef pek parlak değil. Eğer bir asteroid şu an dünyayla çarpışma rotasında olsaydı, yapabileceğimiz hiçbir şey olmazdı. En azından NASA'da eğitmen ve uçuş kontrolörü olan Robert Frost'un düşüncesi bu yönde.Frost'un bir "soru ve cevap" sayfasında yazdıklarına göre, şu an veya yakın gelecekte elimizden hiçbir şey gelmiyor. Böyle bir olayın yaşanmaması için yapılan planlar henüz tahmin ve varsayım süreçleri içinde. Frost'a göre, bir asteroid çarpışmasını önlemenin iki çözümü var. Birincisi, bahsi geçen göktaşını yok etmek. İkincisi ise gök taşını rotasından saptırmak.Frost yazısına şu sözlerle devam etti: "66 milyon yıl önce dinozorları yok ettiği tahmin edilen Chicxulub adlı asteroidin çapının 5 km ile 19 km arasında olduğu düşünülüyor. Böyle devasa bir nesneyi yok etmek muazzam boyutlarda enerji gerektirir. Böyle büyük bir nesneyi yok edemeyeceğimiz gibi aynı zamanda dünyadan o kadar uzaktaki bir asteroidi rotasından saptıracak bir darbe indirmeye yetecek imkanımız yok. Tercih ettiğimiz çözüm yörüngesini değiştirip dünyayı ıskalamasını sağlamak. Uzaklarda uyguladığımız küçük bir sapma; bize ulaşana dek büyük bir sapmaya dönüşebilir. Bu sapmayı uygulayacak planlara sahip olsak da teknolojimizin hala yol alması gerekiyor."Dünyaya her yıl bölgesel çapta hasar yaratabilecek büyüklükteki bir asteroidin çarpma olasılığı 300.000'de 1 gibi küçük bir ihtimal olsa da daha büyük boyutta bir yok oluşun olasılığı imkansız değil.Bu yüzden dünyayı asteroidlere karşı savunacak planlar gelişim aşamasında. NASA, halihazırda geçen sene OSIRIS-Rex isimli uzay aracının ulaştığı Asteroid Bennu isimli 500 metre uzunluktaki göktaşını inceleyip bilgi topluyor.NASA, bir şehri yok edebilecek büyüklükte olan bu göktaşının 120 yıl içinde çarpabileceğinden korkuyor. Dünyaya yakın bir sonraki geçişi ise 2135 yılında.Bu görev, asteroidleri dünyayla olan çarpışma rotalarından saptırmaya yönelik kritik bilgiler sağlayacak. NASA, Bennu'nun dünyaya çarpmasının düşük bir ihtimal olduğunu ve büyük ihtimalle Venüs'e çarpacağını tahmin ediyor.ESA, 2022'de yakın geçiş yapması beklenen Didymos ikili asteroidini inceleyecek olan Human Exploration Research Analog (Hera) gibi projelere 21 milyon sterlinin üzerinde yatırım yaptı.Bu gibi projeler, dünyamızın sonunu getirecek asteroidlerden korunmamızı sağlayacak bilgileri edinmede Avrupa Uzay Ajansı'na yardımcı olacak.KAYNAK: WEBTEKNO